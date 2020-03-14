تدخلات فرق الوقاية من الأخطار البيولوجية

أوضحت مديرية الحماية المدنية، لولاية البليدة، أمس، في بيان لها، أن تدخلات فرقها المتخصصة، في التدخل و الوقاية من الأخطار البيولوجية، تعتبر إجراءات عادية و وقائية حماية للأشخاص و الممتلكات.

وأفاد بيان ذات المصالح، المنشور عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، أن تداول الكثير من الصفحات و المجموعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لبعض تدخلات فرقها المتخصصة، في التدخل و الوقاية من الأخطار البيولوجية، لا يبعث إلى الهلع، بقدر ما توحي بالأمن و السلامة.

كما أكد ذات البيان، تدخل فرق الحماية المدنية، في حالة الاشتباه، بأي شخص يبلغ عن نفسه، أو يتم التبليغ عنه، لا يعني بالضرورة وجود عدوى، أو فيروس كورونا بصفة جازمة و نهائية، حيث تبقى النتائج و الفحوصات، من تقارير تقدمها مصالح الصحة.

في حين دعا نفس المصدر، في الأخير، إلى أن إجراء التبليغ، وخاصة من طرف المواطنين، يعتبر فعلا تضامنيا و حسا مدنيا، حفاظا على الأرواح و العائلات من كل خطر، مشيرا بالمقابل، أنه في حالة الاشتباه في الخطر، أن يتصلوا بالرقمين الأخضرين، الصحة: 3030، الحماية المدنية: 1021.

مريم خميسة