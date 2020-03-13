الجزائر تقترح احتضان ندوة المصالحة الليبية

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، بمدينة أويو بجمهورية الكونغو، استعداد الجزائر لاحتضان مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، على أراضيها، المزمع عقده في شهر جويلية المقبل، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمساهمة الأمم المتحدة.

وقال ممثل رئيس الجمهورية، في كلمة التي ألقاها، خلال أول اجتماع لمجموعة الاتصال، للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، أن الجزائر “تطلع إلى التعاون مع المبعوث الشخصي الجدي للأمم المتحدة، ، معربا عن أمله في تسريع تعيين المبعوث الشخصي، في القريب العاجل، للتمكن من إدامة الديناميكية الحالية التي يعرفها الملف الليبي، مع المحافظة على المكتسبات المحققة لحد الآن”.

في حين ، أكد جراد بالمناسبة، أن الجزائر تتعهد بتقديم التسهيلات الضرورية، وتهيئة كل الإمكانيات والظروف اللازمة، لإنجاح هذا الموعد الهام، قصد وضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد الشقيق والجار، في إطار احترام سيادة واستقلال ليبيا، وضمان إشراف الليبيين بأنفسهم على مسار السياسي، مع الحفاظ على وحدتها الترابية.

كما سيسمح هذا اللقاء، حسب جراد، بوضع لبنة جديدة وهامة، بحيث ستتمخض عنه جملة من القرارات، بما في ذلك اعتماد، خطة عمل تقود إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، الذي سيجمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة في ليبيا، بهدف المساهمة في المساعي الرامية لتشكيل حكومة توافق وطني، كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية في ليبيا.

ومن جهته، شدد الوزير الأول، على مسؤولية مجلس الأمن الأممي، في فرض السلم والأمن في ليبيا، عن طريق وقف التدخلات الأجنبية، ووضع حد لتدفق السلاح للأطراف المتنازعة.

في حين أكد القادة الأفارقة لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا، التزامهم بتطبيق ورقة طريق المجموعة، والتي هدفها الرئيسي عقد ندوة المصالحة الشاملة بين الليبيين.

مريم خميسة