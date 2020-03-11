السكان يشتكون من اهتراء الطرقات والأرصفة

يشتكي سكان بلدية ونوغة الواقعة شمال ولاية المسيلة، على بعد 60 كلم، من مشكل إهتراء الطرقات، التي تحولت إلى برك من المياه والأوحال إضافة إلى كثرة الحفر والمطبات،وذلك بسبب عدم تهيئتها من طرف المصالح المختصة وانسداد في قنوات الصرف الصحي وقد عبر العديد من سكان البلدية عن قلقهم من الوضعية التي آلت إليها طرقات هذه البلدية التي غرقت في مشاكل الأميار الذين تعاقبوا عليها بسبب إهتراء الطرقات التي أصبحت غير صالحة ،مما يصعب تنقل المواطنين خاصة في فصل الشتاء ورغم توجيه العديد من المراسلات والشكاوى للمجلس البلدي لمطالبته بالتفكير في إيجاد حل سريع وتزفيت الطرقات وتهيئتها، إلا أن الوعود بقيت حبيسة الأدراج.

عبدالباسط بديار