السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر في منتدى الوسط:

طالب سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، وعضو الأمانة الوطني، عبد القادر الطالب عمر، أمس، ملك إسبانيا الجديد فيليب السادس، أن يصحح الخطأ التاريخي لوالده الملك خوان كارلوس، الذي قام بالمتاجرة بالشعب الصحراوي، مقابل تثبيت عرشه، طبقا لما أوردته مؤخرا، الوثائق السرية الأمريكية المسربة، منوها بدور هذه التضحية، في إنقاذ المملكة الاسبانية من خطر الاندثار، خصوصا وأن الحكومة الاسبانية الحالية في مأمن، ولا تبحث عن الشرعية كسابقتها، باعتبارها ديمقراطية منتخبة، مما سيتيح للملك الشاب، حسبه القيام بهذه الخطوة.

كما عبر السفير الصحراوي، بمناسبة نزوله ضيفا على فوروم”الوسط”، عن أمله في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بإنصاف الشعب الصحراوي، بعدما كشفته، من تعرض مستقبل الشعب الصحراوي، للمقايضة والمتاجرة، في سبيل الإبقاء على مصالحها ومصالح حلفائها سابقا.

ويأتي هذا بعد نشرت مؤخرا وثائق السرية، للمخابرات المركزية الأمريكية، كشفت أسباب تخلي اسبانيا عن الأراضي الصحراوية، لصالح المغرب، وهذا مقابل حصول خوان كارلوس، الذي كان أميرا آنذاك، على تاج العرش، الذي لطالما انتظره، خلفا للديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، الذي كان على فراش الموت، من خلال ما يعرف باتفاقية مدريد الثلاثية، التي سهلت حسبه من تنفيذ ملك المغرب حسن الثاني، لما يعرف بعملية “المسيرة الخضراء”، التي شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

المغرب يتاجر بالقضية الفلسطينية

من جهة أخرى، كشف عضو الأمانة الوطنية، للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن ملك المغرب يحاول حاليا المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مقابل تثبيت عرشه وإبقاء احتلاله للأراضي الصحراوية، مشيرا أن القضية الصحراوية للأسف لازالت في قاموس الملوك، تباع وتشترى، في سبيل الإبقاء على عروشهم،وبالتالي الشعب الصحراوي، يبقى ضحية تاريخية، تثبت حقيقة إفلات هؤلاء لعروشهم.

وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، لا أكثر ولا أقل، لا تدخل في إطار الحرب الباردة، بين الشرق والغرب، وليست جزءا من صراع حلف ضد حلف آخر، مثلما يسوق لها النظام المغربي، بل هي مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة، منذ عام 1963، ضمن المناطق المطلوب أن يتم تصفية الاستعمار فيها.

كما أشار ضيف فوروم “الوسط”، أن المستندات المسربة عن “السي أي أيه”، والمنشورة في الصحف الاسبانية، قد سمحت للعالم بأسره، أن يطلع ويكتشف حقيقة المستعمر، الاسباني والمغربي، على حد سواء، الأمر الذي من شأنه، أن يقوي موقف الشعب الصحراوي دوليا، ويعطيه مصداقية تاريخية أعمق، على حد تعبيره.

مريم خميسة