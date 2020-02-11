ايت علي: يتحدث عن مصانع السيارات

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، إنه لم يهدد بتوقيف مصانع السيارات، وإنما تقنين هذا النشاط لاسيما الامتيازات الممنوحة إلى بعض المتعاملين.

وأورد فرحات آيت علي براهم ردا على سؤال يتعلق بشكاوى المصانع، التي يوجد أصحابها في السجون، بخصوص إمكانية غلقها، أنه لم يهددها بالتوقيف، قائلا: “لو كانت فعلا مصانع لما هددتها بالتوقيف”، مضيفا أن خطة عمله لتنظيم هذا القطاع تكمن في تجريدها من الامتيازات غير الشرعية وغير المقبولة.

وأفاد وزير الصناعة، أن مصانع التركيب “احتيالية” ولا تعتمد عليها الحكومة، مبرزا في ذات السياق، أن قطاعه سيتجه نحو الصناعات التحويلية والكيميائية بعد فشل الصناعة الميكانيكية.