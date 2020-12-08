33 سنة على الانتفاضة الفلسطينية

بقلم: احسن خلاص

يستعيد الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضته الأولى في وقت صار من الصعب أن نستحضر أحداثا ووقائع مرت عليها عقود في سياق فلسطيني وعربي ودولي مختلف تماما حتى أن المتابع لتطور المراحل التي تلت تلك المحطة التاريخية قد يدفع دفعا إلى طرح تساؤل جوهري: هل كانت الانتفاضة الفلسطينية بداية لنكسة ثانية وهي التي أريد لها أن تكون انطلاقة جيل ثاني من الثورة الفلسطينية تحت إشراف الجيل الذي أطلق ثورة عام 1965.

لقد كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى انتفاضة شباب فلسطيني اكتشف زيف الخطاب العربي وأكاذيب المجالس والمؤتمرات العربية وقرر أن يأخذ مصيره بيده، سلاحه الحجارة المتوفرة على تراب أرضه التي يكافح منذ عام 1948 من أجل استرجاعها وإقامة دولته المستقلة عليها مثل باقي الشعوب.

عند انطلاق انتفاضة الحجارة في نهاية عام 1987 كان صاحب هذه الأسطر في ريعان الشباب يتطلع عبر قراءة كتب التاريخ وما يقدمه المقرر الدراسي في الثانوية حول القضية الفلسطينية بدء من النكسة الأولى التي أدت إلى إنشاء الكيان الصهيوني مرورا بهزيمة جوان 1967 واحتلال أراض فلسطينية وعربية جديدة، كنا نتابع تلك النكبات المتوالية بحسرة وألم ونحن نرى فلسطينيين بيننا، يدرسون معنا في المدرسة الابتدائية ومعلمين يدرسوننا، وكنا نرى فيهم عناوين للتخاذل إذ لم نكن نستوعب كيف يترك الفلسطيني بلده تحت نيران الاحتلال ويلجأ إلى بلد آخر ولو كان هذا البلد اسمه الجزائر التي تحمل القضية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من قضيتها التحررية الكبرى.

عند انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى قمنا نحيي الشباب الفلسطيني المنتفض ونتابع أخبارها التي كان يبثها التلفزيون الجزائري في مواجهة إعلام غربي كان يسعى لتقزيم الحدث ويومها لم تكن هناك قنوات عربية ولم يكن من أنشأها من بعد شيئا مذكورا على الخارطة الجيوسياسية العربية. كان جيلنا هو ذلك الجيل الذي ولد بعد الاستقلال بسنوات قليلة وعاش الروح الثورية والتحررية وكأنه صانعها، كنا نرى أن أي ثورة لا تضاهي الثورة التحريرية الجزائرية لا يمكن أن نسميها ثورة غير أننا كنا نأمل أن تتحول الانتفاضة التي استعلت وعمت واستقرت لسبع سنوات كاملة أن تتحول إلى ثورة مسلحة تقتلع جذور الكيان الصهيوني.

انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى من جباليا عقب استشهاد أربعة عمال على حاجز بيت حانون “ايريز” الاحتلالي بعد أن قام مستوطن متطرف بدهسهم بشاحنته. كانت هذه الحادثة المأساوية كافية لتأجيج غضب أطلق مظاهرات عفوية تحولت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني وككرة الثلج انتقلت المظاهرات إلى مخيم بلاطة ونابلس وهي تترك على الأرض المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى توزعوا على غزة والضفة والقدس وأراضي عام 1948 فكانت انتفاضة وطنية شاملة لم يبق شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلا وكان له إسهام فيها.

ببساطتها وتلقائيتها وانطلاقها من عمق الشعب الفلسطيني الذي واجه تجربة فريدة من نوعها من الكفاح لم تكن معروفة لدى الشعوب الأخرى في معركة لم تكن متكافئة إلا أنها خرجت على مرأى وسمع العالم، بكل هذا العمق صارت الانتفاضة حديث الصالونات العربية والدولية وهي التي أعادت الروح إلى جسد القضية الفلسطينية التي حضرت بقوة في القمة العربية التي عقدت بالجزائر في جوان من عام 1988 وبعدها قمة المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر أيضا في نوفمبر من السنة ذاتها وأعلن فيها عن قيام مشروع الدولة الفلسطينية. أعقب انتعاش المطلب الفلسطيني على الساحة الدولية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية وبدأ الحديث عن تسوية دولية للصراع العربي الإسرائيلي بدء بمؤتمر مدريد عام 1992 واتفاقيات أوسلو عام 1993 والتوقيع في واشطن على اتفاق مبادئ قبل أن ينطلق مسلسل مفاوضات وتسويات وتنسيق أمني ومؤتمر دولي للسلام ومبادرة عربية (الأرض مقابل السلام) التي جاءت عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

يستعيد الشعب الفلسطيني انتفاضته الأولى في سياق ردة عربية لم تعد حديث الكواليس والغرف المغلقة كما كانت من قبل بل صار التطبيع مع الكيان الصهيوني شأنا خاصا بكل دولة في ظل موت العمل العربي المشترك وهرع الإمارات الخليجية إلى إقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني.