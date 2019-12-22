أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والناشئة.

وقال تبون، في تصريح هامشي لتدشينه معرض الإنتاج الوطني، بقصر المعارض “صفاكس” بالعاصمة، إنه يعتزم إنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، يكون إطاراتها من فئة الشباب. كما أعلن الرئيس تبون، عن استحداث بنك خاص بتمويل المشاريع الناشئة لفائدة الشباب.

وخاطب رئيس الجمهورية، الشباب في معرض الإنتاج الوطني، قائلا: “ليس لديكم فقط دعم وإنما تعهد الرئيس بتجسيد برنامجكم .. نجاحكم نجاحنا وخسارتكم خسارتنا”. كما وعد النساء حملة المشاريع، بتقديم الدعم لهن، من أجل توسيع مشاريعهن.

وعرج رئيس الجمهورية، على جناح الشركة العمومية للصناعة الصيدلانية “صيدال”، داعيا القائمين عليها إلى تجسيد البرنامج المسطر إلى غاية 2020، والذي ستحقق به نسبة تتراوح من 30 إلى 40 بالمائة من تغطية حاجيات السوق الوطنية للأدوية، مبرزا أن كل ما تحتاجه الشركة من دعم ستجده عند رئيس الجمهورية.