3 وعود من بلماضي الى غويري تقربه من حمل قميص “الخضر”

ج.ن

يبدو أن أمين غويري، مهاجم نيس الفرنسي المعروف باسم “بنزيمة الجديد”، بات أقرب من أي وقت مضى من تمثيل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر غويري من أبرز العناصر في الدوري الفرنسي خلال الفترة الحالية، حيث شارك مع نيس في 20 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3.

غويري فضل ارتداء قميص منتخب فرنسا للشباب خلال الفترة الماضية، غير أن المنتخب الجزائري لم يفقد الأمل في ضمه، لا سيما في ظل الحاجة إلى خدماته، مع تراجع مستويات بغداد بونجاح وتقدم إسلام سليماني في العمر.

وكان جمال بلماضي، أجرى محادثة هاتفية خلال الفترة الماضية، مع أمين غويري، من أجل إقناعه بتمثيل “محاربي الصحراء”، ويبدو أنها قد آتت ثمارها.

وتشير تلك التحركات إلى اقتراب غويري من إعلان تمثيل “الخضر” خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الضمانات التي حصل عليها من جمال بلماضي.

وقدم المدرب الجزائري 3 وعود لصاحب الـ20 عاما، أبرزها قوة المشروع الذي يسعي للسيطرة على الكرة الأفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما وعد بلماضي غويري بالعمل، ليس فقط على التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، ولكن أيضا التألق في البطولة، وهو ما سيساعد اللاعب خلال مشواره الاحترافي.

الوعد الثالث يتعلق بالمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع مُستوى بغداد بونجاح، واقتراب إسلام سليماني من الاعتزال، ليبقى أندي ديلور المُنافس الوحيد الذي ينشط في المستوى العالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أمين غويري خطف أيضاً الأضواء في أمم أوروبا تحت 18 سنة، التي أقيمت بكرواتيا في شهر ماي 2019، بتسجيله 9 أهداف وصناعته هدفاً آخر، خلال 5 مباريات شارك فيها، الأمر الذي دفع بإدارة ليون لتوقيع عقد احترافي معه يمتد حتى عام 2022.

يذكر أن غويري بإمكانه في المستقبل تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، باعتباره لم يمثّل بعد منتخب فرنسا الأول.

غويري، صاحب الـ18 سنة، يملك في رصيده 10 مباريات في مختلف المسابقات مع ليون الفرنسي، بواقع وقت لعب في حدود 183 دقيقة، لم يسجّل أو يصنع خلالها أي هدف.

ولم يفصح اللاعب بعد عن المنتخب الذي سيمثلّه في المستقبل، ولو أن السياسة الحالية للاتحاد الجزائري لكرة القدم القائمة على منح الفرصة للاعبي البطولة المحلية لن تشجع اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة على اللعب لصالح “محاربي الصحراء”.