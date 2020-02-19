3 شركات فرنسية استغلت أزمة الجوية الجزائرية

∙ توفير عروض رحلات إلى عدة ولايات بتكلفة منخفضة

كشف الناطق الرسمي، للخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أمس، أن ثلاث خطوط جوية فرنسية، استثمروا في الأزمة، التي تعيشها الشركة، واستغلوا الوضع الحاصل بذكاء، عن طريق برمجة رحلات، بتكلفة منخفضة، لتغطية العجز الحاصل في الجوية الجزائرية، وهذا استنادا منه لبيانات رسمية خاصة بتلك الشركات، ويتعلق الأمر بـ “air France“، و اثنين من فروعها: “ترانسافيا وفيوليتا”، الذين سجلوا دخولهم بقوة، إلى السوق الجزائرية، في الثلاث الأيام الماضية، التي شهدها الإضراب، ما كبد الشركة النقل الجوي الجزائرية، خسائر فادحة.

من جهته، كذب أندلسي، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، استنجاد المدير العام للجوية الجزائرية، بخوش علاش، بقدماء المضيفين الذين أحيلوا على التقاعد، إلى جانب المتربصين، لكسر إضراب المضيفين، منذ ثلاث أيام، أو حتى تعرض هذا الأخير لمتاعب صحية، بسبب الأزمة التي تعيشها الشركة، معتبرا إياها معلومات عارية من الصحة، القصد منها إثارة البلبلة لا غير.

في حين، اعتبر ذات المتحدث، أن القرار الصادر عن محكمة الدار البيضاء، واضح وقطعي، فيما يخص تجريم عرقلة نشاط الشركة، من الخلال الأمر بالوقف الفوري للإضراب، الذي شنه مستخدمو الملاحة التجارية، مضيفا أن الشركة، ستقوم مستقبلا بتوقيف أي موظف، يتوقف عنوة عن العمل، دون إشعار مسبقا، أو احترام للإجراءات التنظيمية السارية المفعول، والخاصة بالحق في الإضراب.

وتجدر الإشارة، أن مستخدمي الملاحة التجارية، الذين دخلوا في حركة احتجاجية، منذ يوم الاثنين الفارط، وعددهم 62، قد تم توقيفهم بصفة تحفظية، كما اعتبر إضرابهم غير شرعي، لأنه تم دون إشعار مسبق، ما انجر عنه إلغاء 40% من الرحلات المبرمجة، أي ما يعادل 13 رحلة مبرمجة يوميا، منها 10 دولية و 3 رحلات داخلية، بالإضافة إلى توقف.

مريم خميسة