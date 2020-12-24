289 ألف عائلة استفادت من المساعدات التضامنية

قالت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، كوثر كريكو،خلال نزولها على القناة الأولى اليوم إن قطاعها اعتمد عدة إستراتيجيات للتكفل بالفئات الهشة على غرار المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيرة إلى أن الهدف من العملة هو إخراج ساكنة مناطق الظل من حالة الإعوزاز إلى حالة الإنخراط في الحياة الاجتماعية والأقتصادية التي يوفرها قطاع التضامن الوطني عبر بعض البرامج التي تقدمها وكالاتي التنمية الإجتماعية وتسيير القرض المصغر .

وكشفت، في السياق، ، أن وكالة القرض المصغر سجلت نتائج إيجابية في التكفل بالفئات الهشة خاصة الشباب والمرأة التي استفادت، حسبها، من 64 بالمائة من مشاريع الوكالة من بينها 32 بالمائة استفادت منها المرأة الريفية.