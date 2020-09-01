280 باحث يشاركون في الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية للمؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة و التربية

شهدت الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية للمؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة و التربية والعلوم و التكنولوجيا التي جرت ما بين 18 جويلية و 29 اوت حضور نحو 280 مشاركا من طلبة دكتوراه و ماستر و اساتذة جامعيين و باحثين معروفين من الولايات المتحدة الأمريكية و باقي العالم في مختلف المجالات العلمية.

و حسب المنظمين فأن اشغال الطبعة الثالثة تمحورت خصوصا على الطاقة المتجددة و البيولوجيا و البيوتكنولوجيا و الصحة و الهندسة المدنية و المعمارية و العمران و الاعلام الآلي و الأمن السيبراني و أوضح رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتربية والعلوم و التكنولوجيا, طه مرغوب, خلال تدخله بالمناسبة إلى أن المؤسسة تسعى اولا الى ضمان استمرارية المبادرة التي انطلقت سنة 2018 بالرغم من الصعوبات المترتبة عن الجائحة معبرا عن ارتياحه للنجاح الذي كلل الطبعة الثالثة ومن جهتهما شكر المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, حفيظ أوراق و المستشار المكلف بالشؤون الثقافية لدى السفارة الجزائرية بواشنطن, طه بن شريف منظمي هذه المبادرة المفيدة للطلبة الجزائريين مجددين دعمهما لجهود المؤسسة. كما أعرب المسؤولان عن استعدادهما لتعزيز نشاطاتها الرامية الى استفادة بلدنا من التجارب و المعارف التي تكتسبها الكفاءات الأكاديمية الجزائرية المقيمة في الخارج