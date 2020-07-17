28 ألف سرير فندقي تحت تصرف الولاة

* تفعيل المجلس الوطني للسياحة

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، حميد حميدو، أمس، أنه تم إحصاء 308 مؤسسة فندقية عبر 48 ولاية، والتي تظم 14285 غرفة بما يعادل أكثر من 28 ألف سرير جاهزة، وضعها تحت تصرف الولاة، لاستقبال الرعايا الجزائريين لضمان التكفل الأحسن بهم.

وذكر حميدو، خلال استضافته في قناة النهار، أنه على مستوى العاصمة فقط، تم إحصاء كل الفنادق لاستقبال 2500 مواطن الأسبوع المقبل، كما تم إعطاء تعليمات لمسؤولي الفنادق، من أجل وضعها تحت تصرف الولاة، في حال الحاجة إليها، مضيفا في ذات السياق، أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات، التي لها علاقة بهذا الإجراء، قصد توفير كل الاحتياجات والظروف الملائمة من اجل راحة المواطنين المتواجدين في الحجر.

على صعيد متصل، صرح الوزير، في اليوم المفتوح للتضامن مع الأطباء، أن قطاع الفندقة والوكالات السياحية تضرروا كثيرا من جائحة كورونا، مؤكدا أنه سيحاول تخفيف الأعباء والخسائر الناجمة عن هذه الجائحة، مع مديرية الضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

الحرفيون أنتجوا 16 مليون كمامة

أما فيما تعلق بصناعة الكمامات الواقية، أبرز المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، إنّ الحرفيين ساهموا كثيرا في صناعة الكمامات، حيث أنتجوا 16 مليون كمامة، بمعدل 600 ألف كمامة في اليوم، غير أنهم تباطئوا في الإنجاز بسبب دخول بعض الصناعيين المختصين في هذه العملية، موضحا أن الحرفيين وزعوا 3 ملايين كمامة مجانا على المواطنين، وأنتجوا 63954 لباس واقي، بالإضافة إلى إنتاج 27735 مئزر واقي، و5206 أغطية سريرية، و15 ألف واقي وجه بلاستيكي، مضيفا أنهم ساهموا أيضا في صناعة مواد التعقيم، من خلال إنتاج قرابة 23 ألف لتر من مواد التعقيم.

تفعيل المجلس الوطني للسياحة

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، عن الشروع نحو تفعيل المجلس الوطني للسياحة، من أجل تخطي أزمة كورونا، وما بعد كورونا، موليا أهمية بالغة للعمل مع مختلف الشركاء، من أجل تخطي الأزمة الصحية الحالية، لبعث النشاط السياحي، في سبيل تعزيز العمل القطاعي المشترك لتنمية حقيقية لقطاع السياحة، مع ضرورة إبقاء مثل هذه الأطر التشاورية لتبادل الآراء والاقتراحات البناءة.

وجاء ذلك خلال استقبال حميدو، الخميس الفارط، لكل من رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار (SNAV)، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر (FNAT)، والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، وكذا رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق(FNH)، في إطار تعزيز التشاور والتقارب مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، للحديث حول الوضعية الحالية، المترتبة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذه اللقاءات سمحت بعرض مختلف الصعوبات والمقترحات، والتي تمثلت أساسا في تسهيل الحصول على قروض بنكية بفوائد ميسرة، مع التخفيف من عبئ دفع مستحقات الديون الممنوحة، وكذا تأجيل كل المستحقات المتنوعة، من الالتزامات الاجتماعية والجبائية، وفي هذا الصدد، اعتبرها الوزير فرصة سانحة لتشخيص مختلف الانشغالات، والصعوبات التي ترتبت عن تفشي وباء كورونا، وتأثير تداعياته عن النشاط السياحي في الجزائر، مذكرة بالتزام الدولة من أجل مرافقة متعاملي القطاع، على مختلف الأصعدة، لتخطي هذه الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا، بهدف تخفيف تداعياتها على النشاط السياحي، مثمنا الجهود المبذولة من طرف مختلف المتعاملين، للمساهمة بقوة في الجهد الوطني، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

في حين، أكد المسؤول الأول عن قطاع السياحة، على أهمية العمل سويا من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة، والتحضير لما بعدها لبعث النشاط السياحي بتفعيل المجلس الوطني للسياحة، من اجل تعزيز العمل القطاعي المشترك، لتحقيق تنمية حقيقية لقطاع السياحة، مع ضرورة إبقاءها في الأطر التشاورية البناءة.

مريم خميسة