278 عائدا من فرنسا في الحجر الصحي بمستغانم

استقبلت ولاية مستغانم ،اليوم الجمعة، 278 مواطنا جزائريا قدموا من فرنسا في رحلتين جويتين، تم وضعهم في الحجر الصحي

وأوضحت المديرية الولائية للصحة والسكان، أن “المسافرين الذين قدموا في وقت مبكر اليوم الجمعة على متن طائرتين من ليون ومرسيليا باتجاه مطار وهران الدولي وضعوا في الحجر الصحي على مستوى مؤسستين فندقيتين تابعتين للخواص بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم”.

ويخضع هؤلاء المواطنون في فترة الحجر الصحي، التي تدوم 14 يوما، للمراقبة والرعاية الطبية التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي وإداري متكون من 40 شخصا تم تسخيرهم لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا.