26 شاطئا و3 منتزهات تفتح أبوابها قريبا

∙ المنتزهات المعنية “الصابلات” و “منبع المياه” و غابة بن عكنون

أفرجت مصالح ولاية الجزائر، أمس، في بيان لها، عن قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة لهذا الصيف، والمتاحة أمام المصطافين، تحسبا لتجسيد قرار اجتماع مجلس الأمن الأخير، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإعادة الفتح التدريجي للشواطئ والمنتزهات، وأماكن الاستراحة للمواطنين، في هذا الموسم الصيفي.

وأفاد بيان ذات المصالح، الذي تحوز “الوسط” نسخة منه، أن القائمة المعلنة، تضم 26 شاطئا، في النواحي الثلاث للولاية، شرق ووسط وغرب العاصمة، سيتم فتحها أمام المواطنين، بعد قرار غلقها كإجراء احترازي للتباعد الاجتماعي، حيث ستحظى بالأولوية في تنصيب التجهيزات الشاطئية، من قبل المصالح الولائية.

ويتعلق الأمر بكل من المقاطعة الإدارية لزرالدة، التي سيفتح فيها ثمانية شواطئ هي: شاطئ خلوفي 1 وخلوفي 2، الشاطئ العائلي لزرالدة، شاطئ الرمي، شاطئ النخيل، شاطئ الأزرق، الشاطئ الشرقي لسيدي فرج والشاطئ الغربي، بالإضافة إلى المقاطعة الإدارية للشراقة، حيث سيتم فتح ثلاث شواطئ هي: شاطئ البحر المتوسط وشاطئ الجملية وشاطئ البهجة. فيما سيتم فتح شاطئين بباب الوادي هما شاطئ الكيتاني وشاطئ قاع السور، وشاطئ واحد في حسين داي، هو شاطئ العمود الأبيض، أما بالناحية الشرقية للعاصمة، فسيتم فتح 10 شواطئ بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ففي برج الكيفان سيكون بإمكان المواطنين السباحة في شاطئ عروس البحر 1 و2، وشاطئ الباخرة المحطمة وببرج البحري شاطئ الدين الجنوبية، أما ببلدية المرسى، فيتم فتح شاطئ المرسى الغربية والشرقية ووسط، وفي بلدية عين طاية سيفتح شاطئ تماريس والقادوس، في حين بالنسبة للشواطئ التابعة لإقليم دائرة الرويبة، سيتم فتح شاطئ طرفاية بهراوة وشاطئ الرغاية البحري ببلدية الرغاية – ضيف ذات البيان-.

تعقيم بمعدل 3 مرات لمنتزه “الصابلات”

من جهة أخرى، كشف المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، إلياس قمقاني، عن انطلاق حملة تعقيم وتطهير كبرى، عبر كل من منتزه “الصابلات” وغابة بن عكنون و”منبع المياه” بالحراش، استعدادا لإعادة فتح هذه الفضاءات بشكل تدريجي.

حيث أكد قمقاني، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، انطلق في تنظيم الحملة منذ الخميس المنصرم، على أن تستمر إلى غاية نهاية موسم الاصطياف، عبر كل من منتزه الصابلات ببلدية حسين داي، وغابة بن عكنون المقابلة لملعب 5 جويلية، وكذا منتزه “منبع المياه” الجديد المطل على وادي الحراش، وذلك في إطار برنامج ولاية الجزائر، الخاص بتطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، تحسبا لفتح هذه المنتزهات في الأيام القليلة القادمة، موضحا أن مصالحه في انتظار “الإعلان رسميا” عن موعد إعادة فتح هذه المنتزهات، وهي حاليا تعمل على تهيئة كل الشروط الصحية لاستقبال المصطافين، من خلال تسخير كل عمال الديوان وتدعيمهم بأطقم إضافية من مؤسسة النظافة الحضرية، وحماية البيئة (HUPE)، ومؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير (ASROUT)، ناهيك عن التنسيق مع الجمعيات الفاعلة، من أجل تحسيس المواطنين بأهمية احترام تدابير الوقاية من الفيروس، في إشارة منه إلى إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير السائل المعقم واحترام التباعد الجسدي، وكذا تعقيم المحلات التجارية وكل المرافق الخدماتية المتواجدة بمنتزه الصابلات، المطل على الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، بمعدل 3 مرات في اليوم، مؤكدا بالمناسبة، أن زوار منتزه الصابلات، سيستفيدون من خدمات المحلات التجارية و الألعاب الترفيهية، علاوة على أن فتح منتزه “الصابلات”، سيرافقه فتح الشاطئ “العمود الأبيض، والمسبح مع كل لواحقه.

مريم خميسة