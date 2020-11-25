22 دولة عربية تؤكد مشاركة منتخباتها في بطولة كأس العرب في قطر العام المقبل

أكد السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن 22 منتخباً أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب FIFA 2021التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وأعرب إنفانتينو خلال زيارته اليوملاستاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية لبطولةقطر 2022، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركته في المسابقة التي ستقام مبارياتها في غالبيةاستادات المونديال من 1-18 ديسمبر 2021 بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوماً، متطلعاً إلى متابعة نخبة من أفضل منتخبات المنطقة في المنافسة على الفوز بلقب البطولة.

وأشار إنفانتينو إلى أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معرباً عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي تصريح له حول إعلان مشاركة جميع المنتخبات العربية في البطولة أعرب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عن تطلع قطر لاستضافة منتخبات ومشجعي 22 منتخباً من الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن هذه المنتخبات الوطنية سوف تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات المشاركة في المونديال.

وأضاف سعادته، ستكون منافسات بطولة كأس العرب فرصة رائعة لمنتخبنا الوطني (العنابي)لتعزيز استعداده الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال ٢٠٢٢ وذلك من خلال التنافس مع المنتخبات الشقيقة وخصوصاً تلك التي تتمتع بمستويات فنية عالية.

وأكد سعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن المشجعين من جميع دول المنطقة على موعد مع أجواء مماثلة لما نعد به الجمهور من أنحاء العالم في 2022، معرباً عن ترحيب قطر بجميع الأشقاء والأصدقاء في هذه البطولة الجديدة التي ستمثل محطة هامة لتحسين تجربة المشجعين واختبار الجاهزية التشغيلية قبل عام من انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

وسيتولى تنظيم البطولة الفيفا والاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وتقام منافساتها في نفس مواعيد مباريات بطولة كأس العالمفي قطر، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر، الذي يوافق اليوم الوطني للدولة، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في استاد لوسيل عام 2022.

ويشارك في منافسات كأس العرب اثني عشر منتخباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يشارك في بطولة كأس العربالسودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم والفيفا قد أعلنا في يونيو الماضي عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال قطر الذي ستنطلق منافساته في الحادي والعشرين من نوفمبر 2022.