2021..مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة

تضمن العدد الجديد لمجلة “الجيش” الخاص بشهر جانفي 2021 ملفات في صدارة أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بعد عودته لأرض الوطن أواخر شهر ديسمبر الماضي أين تعهد بمواصلة الجهود لاستكمال بناء الجزائر الجديدة في ظل التحديات التي تواجه الجزائر على كافة الأصعدة.

مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة

وجاء في افتتاحية العدد 690 للمجلة مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة في المحيط الجغرافي للجزائر مع تصدي الجيش الوطني الشعبي لكل المحاولات العبثية والآمال الوهمية، وبالتالي فإن مرحلة بناء الجزائر الجديدة يقتضي تظافر جهود الجميع ووحدة الصف، فجيشنا هو السند القوي للشعب وهذا الأخير هو عمقه الاستراتيجي وزاده البشري الذي لا ينضب.

حصيلة 2020 في ظل جائحة كورونا

وتم تقديم حصيلة 2020 في ظل جائحة كورونا للجيش الوطني الشعبي رفع التحدي وفيها نشاطات عسكرية وحوارات وتحاليل وتم استخلاص مجموعة من الدروس من الأزمة الصحية التي تسبب فيها كوفيد 19 كامتلاك منظومة صحية عصرية، ضمان الأمن الغذائي وتعميم الرقمنة وتعزيز روح التضامن بين أطياف المجتمع. التطرق لموضوع كورونا المستجد والأمن الدولي :كيف سيكون العالم بعد زوال الوباء؟ ويأتي هذا بعد مرور سنة على ظهور أول حالة لفيروس كوفيد 19، وما انجر عنه من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين يضاهي أو يفوق التهديد الذي شكلته حروب اندلعت في العالم على مر التاريخ وعليه فليس مستبعدا أن نشهد في المستقبل القريب حلقة جديدة من حلقات التوسع في أجندة البحث في الدراسات الأمنية، من خلال الحديث عن مفهوم الأمن في عالم ما بعد الكورونا، لا سيما وأن فترة انتشار هذا الفيروس طالت، فقد أحدثت هذه الجائحة شللا تاما في كل دول العالم، خاصة في الأشهر الأولى من انتشارها.

مشاركة الجزائر في مبادرة 5 + 5 دفاع

كما تم تسليط الضوء على مشاركة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في الاجتماع 16 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة ” 5 + 5 دفاع ” ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد أين أكد أن الجزائر تلتزم بمبدأ التعاون لمواجهة تحديات المتوسط.

حوار مع اللواء بوعلام مادي

وأجرت مجلة “الجيش” حوار مع مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء بوعلام مادي مشيرا إن هذه الاستراتيجية المسطرة وفق أهداف واضحة أبرزها تعزيز العلاقة الوثيقة بين الجيش الوطني الشعبي والأمة، وتدعيم الوحدة والتلاحم الداخلي، وتعزيز الصورة الناصعة للجيش الوطني الشعبي بصفته جيش وطني شعبي وجمهوري في خدمة الوطن، موضحا أن الإعلام والاتصال في الجيش الوطني الشعبي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الدفاعية بصفة خاصة، ومن منظومتنا الإعلامية الوطنية بصفة عامة، فهو صمام أمان العروة الوثقى التي تربط الشعب بجيشه، وعليه فإن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الدرع الحامي لهذا الوطن، يسهر على حفظ ذاكرة الأمة والحرص على تبليغها للأجيال الصاعدة، قناعة منه أن تبليغها واجب وطني مقدس، أين يواصل الجيش الوطني الشعبي عمله على عدة جبهات ودون هوادة، سواء ما تعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الوطن وأمنه.

قراءة في كتاب العقيدة الأمنية الجزائرية والتهديدات الإقليمية الجديدة

ولقد تم تقديم قراءة في كتاب “العقيدة الأمنية الجزائرية والتهديدات الإقليمية الجديدة” وهو من تأليف بوسكين سليم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والصادر عن النشر الجامعي الجديد في 2020، وتناولت هذه الدراسة التحليلية مختلف التهديدات الأمنية المتصاعدة في البيئة الإقليمية للجزائر خاصة مع تداعيات ما يسمى “بالربيع العربي” على دول الجوار وكذا الإشكاليات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والتي زادت تعقيدا بفعل التدخلات الأجنبية والتي أبرزها حسب الكاتب التدخل الفرنسي في المنطقة، ليبين تعاطي العقيدة الأمنية الجزائرية مع هذه التحديات من أجل المحافظة على الأمن الوطني وتعزيزه.

حكيم مالك