2020..هل تنتهي بإضافة الواحد للعشرين ! بقلم الدكتورة:إيمان أمحمدي

يا لعزيزي الإنسان، الذي كان يريد مراكمة السنوات كما اعتاد دائما، ومباغتتها بشطبها من تاريخه إن وجد متسعا من الوقت، وكذا شطب أيامه ودقائقه بغربة عن نفسه بعيدة مجهولة الوجهة، ثلاثمائة وخمسة وستون يوما من الهجرة! نحن في هذا العالم سنة 2020، في بقعة من مكان اسمه دولة، متيمون بالجانب المادي للوجود، بالنجاحات والأضواء، والسعادة، والإطلالات المذهلة، والشريك المثالي، والرخاء، والدفاتر الممتلئة، اتخذنا في سبيل ذلك شعارات صنعها أحدهم “يجب أن يكون المرء تريندينغ” لكن صار يعتبر تريندينغ فجأة في العالم، هو الكورونا المسمى رسميا “كوفيد-19” الذي على الرغم من كفاح الشعوب ضده، ارتحل من بقعة لأخرى دون كوابح، وبسرعة الإنسان الحديث، أيا ما كان غافلا عنه نتيجة لسرعته تلك، مستهترا بحياة البشر وأرائهم نحوه، تنكرت له الفئات المختلفة بأسماء عديدة، وذلك حتى لا يخالفوا شرط الحداثة العظيم “بأن يكون تريندينغ” وقد صبوا في تنكرهم هذا سخط وخوف في آن واحد على أجنحتهم المستعدة بإلحاح للطيران التي كممتها شروط التباعد الإجتماعي، ولما لاحظ آخرون ماأبدوه من تطرف في التنكر لكل ماكان يهددهم مقتربا إليهم، توقف كل ماكانوا يعيشون به ويريدونه أن يستمر في امدادهم بالطاقة، فهي أزمة أوكسجين.. لما رأوهم في تنكر مستمر للإحصائيات والمخابر، شعروا بادئ الأمر بغصة وأصابهم الذهول، ثم ملأهم الرعب فتحالفوا مع مااعلن نفسه تريدينغ، لم يكن تحالفهم جبنا، بل شجاعة، أجل، لقد كان شيء مريع ينذر بوحشية الموت، واجراءات تشييع بشعة! لاشيء يجمع بين الفئات المختلفة بأسمائها العديدة بالطبع، العلاقة الوحيدة بينها هي الإقتناع المتجذر بضرورة ” أن يكون المرء تريندينغ” وعبارة “أن يكون المرء تريندينغ” عبارة ذات جوهر لين متغير، ففي زمن غالينوس وابن البيطار والرازي وأبقراط، ما كان ليخطر على بال أحدهم ما أسهم به لويس باستور و روبرت كوخ وغيرهم من العلماء، في القضاء على الأوبئة التي كانت تحصد البشر أنذاك. ولم يخطر ببال الصورولوجيون في نهاية القرن العشرين، أن الحياة الخاصة التي ولدت مع ميلاد البيوت، ستتداخل مع الحياة العامة وتتشابك بكلمة “عادي”، لكن لا أهمية لكل ذلك، لأن معنى أن يكون المرء تريندينغ” هو عدم التساؤل أبدا عن مضمون كلمة تريند (حديث) وعادي وحياة خاصة وعامة، أي من دون أن تساوره فيه ذرة شك، فالرفاهية غالبا و بحسب حداثة عصرنا هي اراحة العقل من السؤال والبحث. كان الكل يعلم على غرار الأجيال السابقة، أن الغد سيكون مختلف عن اليوم، لذلك قيل “لا تربوا أولادكم كما رباكم أباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم” في نفس الصدد ومن جانب أخر صدحت مقولة “في التخلي تجلي” انسجاما مع متطلبات الحداثة، على الإنسان أن يتعلم التخلي عن المضمون المؤقت، البعيد عن الروحانيات، وما أعمال مارسيل ودستوفسكي وتولستوي وغيرهم إلا اجراس انذار للعالم المادي، يدعوه بها للعودة إلى المصادر الروحية للبشر. فقد تعامل الانسان مع السنوات بمبدأ “الجديد”؛ الأهداف الجديدة، والإنجازات الجديدة، والدفتر الجديد الذي تعود أن يكتب أولى صفحاته بألوان زاهية من الحماس والعطش المزمن للسعادة العابرة، ثم يتركه بعد أسبوع أو ثلاثة من المجد الخالص لتملأه الخيبة وأخبار العالم واليأس، بذلك ينغمس في البحث عن خلاصه الفردي، ناسيا صفحات دفتره الفارغة، أو بعبارة أخرى الأمنيات المرتحلة معه أينما ارتحل ومهما جمع الأرقام في صورة أعوام جديدة، تتنبأ بها الأبراج وعلماء الفلك، تبقى بثقلها الشعوري معه، بشعور غريب تنفتح عند كل مناسبة في شكل ذكريات مستعصية على النسيان، يسأل ماهذا الثقل؟ ويسمي الأعوام بالسوداء! ولا يعرف أن معاناته الحقيقية هي في معاداته للسنوات الماضية وماحمله منها من أمنيات وخيبات، لأن السنوات تشبه الملفات التي تبقى مفتوحة على مصراعيها كعوالم مختلفة، مستدعية مواجهة صادقة وأمينة للخروج من أحدها إلى الأخر خفيفا. يواجه بجرأة الألام كما الأفراح، يتعلم متأنيا من التجربة. ولعل هذا أجمل مايمكن للعالم أن يقدمه لك كمنحة دائمة، وجواز سفر واسع في العالم الذي لم ولن يمنحك تعهدا بالسعادة الدائمة، بل يطلب منك مرارا ودون ملل أن تخفف ثقلك وتسافر، كل حمولتك حلم وإيمان صادق به، ونية سعي نحوه، ادخل العام الجديد برحابة وانشراح وخفة مخلوق عظيم. كل عام وأنتم بخير كل عام وأجنحتكم بعافية من الكمامات.