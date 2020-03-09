20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

مخبر باستور وحده لا يكفي

كذب رئيس مصلحة الأمراض المعدية، بمستشفى بوفاريك، محمد يوسفي، أمس، ما تم الترويج عنه، بخصوص التكلفة الباهضة، لفحوص الكشف المبكر، عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة العمومية، الدولة ستتكفل بتأمين مصاريف الكشف للمواطنين، مهما كلفت الخزينة من مبالغ مالية كبيرة.

وأكد يوسفي، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، على هامش ندوة صحفية، حول “الوضعية الوبائية لفيروس كورونا كوفيد -19″، أن مخبر باستور وحده، لا يكفي لإجراء فحوصات الكشف المبكر، عن وباء كورونا، عبر الوطن، لهذا صرح وزير الصحة في وقت سابق، أنه في إطار تفعيل لا مركزية، ستفتح مخابر أخرى، في كل الولايات.

السبق الصحفي لا يبرر التهويل

عبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، بالمناسبة عن استغرابه، مما يتم تداوله في بعض القنوات الخاصة ، وشبكات التواصل الاجتماعي، من أخبار خاطئة ومغلوطة، مبرزا أن سعي هؤلاء للحصول على “سكوب”، لا يبرر لهم الترويج لأخبار غير صحيحة للمواطن، مستدلا بذلك، عن حجم التهويل والهلع، الذي حصل بسبب فرار مصاب بكورونا، داعيا الجميع لتدارك تلك الأخطاء، وتحلي بروح الضمير والمسؤولية، حول ما ينشرونه من أخبار.

كما أضاف ذات المتحدث، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا، وصل إلى 20 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 8 حالات مشتبه فيها، قامت السلطات المعنية في إطار التحقيق حول الوباء، بإجراء تحاليل لتلك الحالات المشكوك فيها، في انتظار التحصل على نتائج تلك الفحوص، لتأكيد الخبر.

استراتيجيتنا ترتكز على ضمان عدم استيطان الوباء

من جهته، قال المدير العام للوقاية وترقية الصحة، بوزارة الصحة، جمال فورار، أمس، إستراتيجية الوزارة في الوقت الراهن، هو ضمان عدم استيطان وباء كورونا، في الجزائر.

أما فيما يخص الإجراءات الاحترازية، أوضح فورار، في الندوة الصحفية، حول “الوضعية الوبائية لفيروس كورونا كوفيد -19، المنعقدة بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالعاصمة، أن الإجراءات ستكون تدريجية، على حسب الوضعية الوبائية، والتي لا تتطلب في الوقت الحالي، منع التجمعات في الأماكن العامة والمساجد، باعتبارنا في المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا، ومنه أول إجراء اتخذته الوزارة حاليا، هو تشديد الرقابة والحراسة على الحدود، بما في ذلك المطارات والموانئ، خاصة أن الفيروس، قد انتقل من أشخاص يقطنون خارج الوطن، وبالتالي أغلب الحالات الإصابة المسجلة، هي حالات مستوردة، على حد قوله.

الإجراءات المطبقة مرتبطة بالوضعية الوبائية للفيروس

في سياق منفصل، اعتبر ذات المتحدث، أن كل بلد يملك منحنى وبائي خاص به، ومنه هدف وزارة الصحة حاليا، هو أن لا يتخذ الوباء منحنى تصاعدي، في البلاد، لكي تتمكن من التحكم جيدا في زمام الأمور، والتكفل الجيد بالمصابين.

وأشار فورار، أن هناك 2 إلى 3 بالمائة فقط وفيات مسجلة جراء كورونا، في حين أن أكثر من 80 بالمائة من المصابين بها يشفون تلقائيا دون علاج، مع هذا يوجد حالات حسبه، بلغت نسبتها 17 الى 18 بالمائة، تعرضت للانتكاس ومضاعفات، وهم أشخاص لا يمتلكون مناعة جيدة، كالأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، وغيرهم، منوها بالمناسبة، أن متوسط مدة الشفاء والتعافي الكلي من المرض، تكون 14 يوم ، لكن من الممكن أن تستمر إلى 21 يوما.

كما صرح المدير العام للوقاية وترقية الصحة، أن هناك نوعين من الإصابة بالوباء، النوع الأول يملكون أعراض واضحة عن المرض، وهم من النوع السهل التكفل بهم،أما النوع الثاني هم مصابين حاملين للفيروس، لكن لا يملكون أي عارض أو مشكل صحي، وهنا تكمن حسبه، صعوبة فرض الحجر الصحي على هؤلاء، والذي يؤدي إلى تدهور الكبير في حالتهم النفسية.

في الأخير، دعا فورار، المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، لتفادي الإصابة المحتملة من فيروس كورونا، عن طريق غسل الأيدي، وتعقيمها بالمحلول الكحولي، تفادي الاتصال الجسدي، مع الأشخاص التي تظهر عليهم أعراض المرض، إلى جانب التراجع عن السفر والتنقل خارج الوطن.

مريم خميسة