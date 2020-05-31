20 تبليغ يوميا عن تجاوزات في حق الطفولة

كشفت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أنه قد تم تخصيص موقع الكتروني، لتسهيل عمليات التبليغ، يضاف إلى خطها الأخضر المخصص لحماية الطفولة، بهدف إنقاذ الطفل من سوء المعاملة، مشيرة أن هيئتها تفكر حاليا، في توظيف آليات أخرى، تخولها التدخل لإنقاذ الأطفال.

وأكدت شرفي، بمناسبة حلولها ضيفة على القناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة، في التشريع لحماية الطفولة، منذ سن قانون حماية الطفل سنة 2015، بعدما كانت قوانين حماية الطفل موزعة على المنظومة القانونية في قانون الأسرة وقانون العقوبات وغيرها.

كما أفصحت ذات المحدثة، عن تلقي مراكز الهيئة، عشرة آلاف مكالمة يوميا، من بينها 20 تبليغا عن انتهاكات حقوق الأطفال، على الرقم الأخضر لحماية الطفولة 1111.

في حين دعت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، إلى ضرورة تشجيع ثقافة التبليغ على التجاوزات في حق الطفولة، مجددة الدعوة إلى الاتصال بالرقم الأخضر، الذي وضعته الهيئة للتبليغ والاستفسار، مشيرة أن الهيئة تتلقى يوميا، من 5 آلاف إلى 10 آلاف اتصال يوميا، من بينها 20 تبليغا على الأقل، من كل الفئات بما فيها الأطفال، منوهة في السياق ذاته، أن الجزائر واكبت منذ الاستقلال، التطورات التي عرفتها تشريعات حماية الطفولة، وكانت سباقة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، مدللة على ذلك بتوقيع الجزائر على قانون حماية الطفل في 19 ديسمبر 1992.

مريم خميسة