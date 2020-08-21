20 أوت 1955… يوم التحدي والمفاداة

أحمد بن السائح

((يوم المجاهد)) هو التسمية المناسبة لهذا اليوم الساطع في تاريخ الثورة التحريرية، التي حققت في هذا اليوم الخالد طائفة من الإنتصارات المظفرة، بفضل تلك الهجمات الدقيقة المحكمة التنفيذ. كان هذا اليوم الأجل يوما مشهودًا لضرب روائع الأمثال في التضحية والمفاداة والتحدي، إنه اليوم الأجل كما ((… جَلَّ فينا جلال نوفمبر)) من قبل.. هو يوم فارق في تاريخ الثورة الثائرة على مظالم الكولونيالية الطاغية، باستبدادها الغاصب الذي فرض هيمنته الفاضحة، وراح يُوَسِّعُ من دائرة بغيه واستكباره في كل أنحاء الجزائر على مدى قرن وزيادة.

جاء يوم 20 أوت 1955 بعد عشرة أشهر من اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، ليكون يوما آخر من يوميات الثورة الخالدة، ورافدًا من روافدها الكبرى التي تسندها في السراء والضراء وحين البأس، وتجده حاضرًا إلى جانبها في ساعة العسرة أثناء الضيم والإبتلاء.

جاء هذا اليوم ليكون يومًا فاصلا في سلسلة المعارك الكبرى التي وضع بذورها رجالات نوفمبر الأُول، وتابع رعايتها رُوَّادُ البطولة وعشاق التحرر والإنعتاق، وكان يوم 20 أوت 1955 هو الحلقة الموصولة ببدايات نوفمبر المتألِّق في سماء الجزائر المبتهجة بجهادها ونضالات أبطالها الذين راهنوا على تحرير الجزائر وتخليصها من كل أشكال الإستبداد والطغيان.

يوم التحدي الأكبر

وكان يوم 20 أوت 1955 هو يوم التحدي الأكبر الذي جرت وقائعه في واضحة النهار، وقد وضع بذلك أُمَّ الإستدمار على المحك، وجعلها أمام خيارين أحلاهما مر، وكان الخياران بمثابة التحدي، وهو إما أَنْ ترحل وتترك الجزائر، أَوْتتحول هذه الأخيرة إلى مقبرة لقردتها وخنازيرها. وأجبرها أبطال نوفمبر بوساطة تلك الهجومات المظفرة على أن تتجرَّعَ أَيَّ خيار تريده، ولكنها في نهاية المطاف لا تكاد تسيغه، ويأتيها عنف الشرعية الثورية من كل ربوع الجزائر الثائرة؛ وما هي ـ بعد ذلك ـ بِمَيِّتَةٍ، ومن ورائها عنف غليظ.

وسيظل الـ 20 أوت 1955؛ منارة من منارات المجابهة والفداء، وشاهذًا على البطولة والإقدام، بما سجله في سفر الخلود لشهداء الوطن الذين أبلوا البلاء الحسن، وتهافتوا على مواكب الإستشهاد، ولَمْ يَدَّخِرُوا وسعا في الدفاع عن حرية الجزائر، وكانت أنفسهم هي الثمن الذي يستحقه الوطن لتخليصه وتحريره من مخالب العدوان الآثم. ومن ثمة كان هذا اليوم الفارق بمآثره، والحاضر ـ على الدوام ـ في الذاكرة بوقائعه ومشاهده الحافلة بالبطولات الشعبية، والأعمال الملحمية التي يعتزُّ بها تاريخ الأمم العريقة، كما ستظل ذكرى هذا اليوم مرتبطة بِدَحْرِهَا لاستراتيجية العدو، وطرحها بالمقابل لبدائل أخرى أربكت حساباته، وجعلت تَحَسُّبَاتِهِ تتهاوى، بما طَبَعَ عمليات 20 أوت 1955 من سِرِّيَّةٍ تامة، وما صاحب ذلك الهجوم من فجائية وجراءة لَمْ تتركَا للعدو خيارًا لردِّة فعله بالشكل الذي يريده وبالطريقة التي اعتاد بوساطتها نشر الرعب والترويع في أوساط الشعب؛ لأن عنصر المباغتة كان لافتا، ولَمْ يكن متوقَّعًا على الإطلاق. ومن ثمة كانت هجومات الشمال القسنطيني تحولا إيجابيا في استراتيجية الثورة التي طالما عانت من الحصار على مستوي المنطقة الثالثة (القبائل) والمنطقة الأولى (الأوراس) بالتحديد التي لَمْ تعد تتحمل أكثر مما تحملت، فقد قَلَّتْ مصادر تسليحها التي كانت متوفرة عند اندلاع الثورة، وقَلَّ تزويدها بالتموين الذي لَمْ يعد يكفي لسدِّ حاجة جنودها، كما شحَّتْ حتى وسائل الإتصال، وكادت تنقطع أخبارها بسبب حصارها البالغ الدقة، بَلْهَ وضعها على قائمة الأولويات للإعتقاد الساذج لسلطات العدو الذي مفاده: ((التمرد يجب أن يُدْفَنَ حيث وُلِدَ)) !!! وهو اعتقاد لَمْ تُجْدِ معه نفعا حيطة فرنسا وحذرها، لأنها ظلت تظن ـ إلى يوم الهجومات المباركة ـ أن التمرد يقتصر على منطقة الأوراس وحدها !!!

ما قام به زيغود وصحبه

وما قام به زيغود وصحبه رضوان الله عنهم، كان رسالة واضحة إلى فرنسا الإستدمارية، بأن الثورة ليست في الأوراس وحده، وأن حصار هذا الأخير وإيلائه العناية الخاصة، والمزيد من الرقابة المشددة والإفراط في التحسس من ناحيته إلى درجة الإسراف والتَّوَهُّمِ، ما هو إلا الوجه الآخر للفزع الشديد الذي تركته ليلة أول نوفمبر ـ بما حققته من نتائج وانتصارات ـ في نفوس السفاحين والقتلة، وجعلتهم يتطوحون في أودية الإجرام والإستغراق في لعبة سفك الدماء، ونشر الخراب في كل أنحاء الجزائر.

صحيح أن الوضع العصيب الذي كانت تَمُرُّ به منطقة الأوراس الأشم أثناء تلك الفترة الحرجة بعد اعتقال قائدها الرمز مصطفى بن بولعيد على الحدود التونسية الليبية، كان وضعا استثنائيا كاد يعصف بمصير الثورة، وكانت هذه الأخيرة تحتاج إلى تفكير جاد منتج لحلول ناجعة تكسر إستمرارية ذلك الراهن المتأزم الذي طال ليله؛ وكان حتما على القائد الملهم شيهاني بشير أن يفعل شيئا أمام ذلك الإنسداد الخطير الذي أصبح واقعا يفرضه اليأس والقنوط، وتكاد تكرسه استراتيجية العدو التي ترى في الأوراس أنه المتهم الأول عن كل الأحداث التي أعقبت أول نوفمبر. ومن هذا المنطلق راسل القائد شيهاني بشير قائد المنطقة الثانية زيغود يوسف وحثه على التحرك والإقدام على فعل أي شيء لفك الحصار على الأوراس، وصَدِّ ما يمكن صَدُّهُ من المخاطر التي تتهدده، ولَمْ يتخلف البطل زيغود، وكان في نجدة الأوراس وبرهن على أنه في مستوى القادة البواسل الذين لا يقبلون الضيم، ويستجيبون للنصرة أثناء الكريهة، وعلى الفور قَرَّرَ أن يشرك الشعب في الدفاع عن نفسه وحماية ممتلكاته بالتصدي للمستدمر ومواجهته بما يتوفر لديه من وسائل صالحة للمقاومة كالمدي والعصي والمناجل والفؤوس والسواطير والمذاري، وغيرها من الأسلحة البيضاء وحتى النارية كبنادق الصيد القديمة إن وُجِدَتْ، وكانت صالحة للإستخدام. وكان للعامل النفسي أثره الفعال، إذ استطاع القائد الفذُّ زيغود أن يُحَرِّرَ الشعب من هاجس الخوف، ويُقْنِعَ الجماهير الواسعة، بأن قوة الإستدمار محدودة ولن تستطيع أن تتصدى لكل شرائح المجتمع، ولا هي قادرة على قمع كل الشعب كما سبق أن فعلت في الثامن ماي 1945.

علائم وإرهاصات

كان التخطيط ليوم 20 أوت 1955 وتنفيذه على وجه الدقة في التاريخ المذكور لدواعي كثيرة أهمها الأوضاع الخاصة بمسار الثورة على الإجمال، وتقييم ومراجعة مختلف التطورات بعد الفاتح نوفمبر 1954، وما تلاها من نجاحات وإخفاق، وخاصة بعد حصيلة شهرين كاملين من اندلاع الثورة، والملاحظ أن مطالع سنة 1955 كانت حافلة بالأحداث المتسارعة التي عرفتها جبهة وجيش التحرير الوطنيين على مستوى مناشطهما السياسية والعسكرية، كما كان للهزات التي عرفتها الثورة ـ في تلك الأثناء ـ بشكل عام، العامل المؤثر على وضعها واستراتيجيتها، ومنها استشهاد البطل ديدوش مراد قائد المنطقة الثانية في وادي بوكركر بنواحي اسمندو يوم 18 جانفي 1955، وبعد أقل من شهر تَمَّ اعتقال القائد مصطفى بن بولعيد ليلة 11 ـ 12 فيفري 1955 على الحدود التونسية الليبية، وهو يقوم بأداء مهمته المقدسة لجلب السلاح للثورة. وفي غضون الشهر الموالي اعتقل القائد رابح بيطاط يوم 23 مارس 1955، وبالإضافة إلى هذه السلسلة من الأرزاء المؤلمة التي مُنِيَتْ بها الثورة في رجالاتها التاريخيين، إلا أن الثورة الجزائرية راحت تواصل مجراها المرسوم لها لا تحيد عنه يمنة أوْ يسرة، وتتابع مسارها كجدول الماء الذي يسلك سبل المنحدرات، ولا يتأثر بالمنعرجات مهما كانت طبيعة التواءاتها. وعلى إثر سماع نبإ اعتقال ابن بولعيد، عقد الشهيد شيهاني بشير اجتماعا في بداية مارس 1955، وجَّهَ فيه إرشادات ونصائح للإطارات والجنود للإستمساك بمبادئ نوفمبر والبقاء على العهد، والتسلح بالعزيمة لمواصلة المعركة والتصدي ببسالة لجحافل الشَّرِّ والعدوان، وعدم التأثر بشراسة الحصار الفاجر وما اشتمل عليه من أعمال إجرامية، فضلا عن سياسة التجويع والإبادة وكل صنوف الإنتقام؛ وعلى الرغم من ذلك فقد باءت جهود المستدمر بالفشل، ولَمْ يتمكن من خنق منطقة الأوراس الأشم خنقا قاتلا يبيدها ويمسح مجاهديها الأشاوس من على الأرض، كما كان يريد ويخطط.

الحصار الحربي على الأوراس:

بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954، وَجَّهَتْ فرنسا اتهاماتها مباشرة إلى أهل الأوراس، وحَمَّلَتْهُمْ مسؤولية ما وقع !!! وأهل الأوراس دائما في فواهة المدفع، وهم ـ في نظر فرنسا ـ محل شبهة واتهام، وكانت التحاليل الفرنسية للواقع والأحداث متخلفة، وبينها وبين ما خطط له الوطنيون الجزائريون بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، ومن ثمة راح الفهم الفرنسي ـ على المستوى الرسمي ـ يخبط خبط عشواء نتيجة للزلزلة الصادمة التي هزته هَزًّا عنيفا، وأيقظت فيه ردة الفعل المتوحشة بدل أن توقظه من غيبوبته التي جعلته يَسْتَيْقِنُ على التَّوَهُّمِ أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، ولا يمكن لها أن تكون غير ذلك !!!

ومن منطلق تفسيرات الرسميين الفرنسيين ـ غير الموفقة ـ ظلت قناعاتهم جامدة لا يساورها شك، واعتقدوا اعتقادا جازمًا أن ما حدث لا يعدو عن كونه أعمالا إجرامية قام بها فئة من اللصوص والإرهابيين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون في الأوراس. والعلاج الناجع هو تطهير الأوراس والقضاء على كل بؤر التوتر ومصادر الشغب، وبهذا المستوى المختل في قراءة الراهن السياسي والإجتماعي، عقدت إدارة الإحتلال خناصرها على المضي في تطهير الأوراس بالمحاصرة والمداهمات والقمع اليومي، والتهجير المتواصل للأهالي، وممارسة التعسف وحرق المحاصيل، وإقامة مراكز للإستنطاق والتعذيب، وتطبيق المسح الشامل في القرى والمداشر بتعلة البحث عن المتمردين ومتابعتهم بطرائق وأشكال فيها من الإهانة والإذلال ما لا يُحتمل ولا يستطيعه بشر، ومورست كل تلك السلوكات الجائرة على الشعب في الأوراس الذي فَهِمَ بدوره حقيقة الإستبداد ومعنى القمع، وأدرك الجميع أن المجابهة هي الخيار الوحيد، ومنازلة الباطل هي المخرج الموصل للتحرر وتحقيق السيادة الوطنية.

محنة الأوراس وبلائه

وعن محنة الأوراس وبلائه وحصاره الحربي ننقل للقارئ هذا النص الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) ونشرته بعض وسائل الإعلام، وعَكَسَ هذا النص الصور الفظيعة لواقع الحصار الحربي على الأوراس، وفضح بعضا من حقيقة المعاناة التي ارتكبها الجلادون وأدعياء التمدن والحضارة وحقوق الإنسان المتبجحين بأكذوبة: ((حرية ـ مساواة ـ أخوة)) !!! وهي كلمات ثلاث لَمْ تعد صالحة لا للإستهلاك ولا للتصدير، ولَوْ صدقوا لقالوا: ((استعباد ـ مظالم ـ عداوة))، ونعود إلى نص (واج) على طوله فهو إضاءة كاشفة لكل مظاهر الإعتساف والمظالم المقننة: ((ومن بين الأهداف الرئيسية المتوخاة من شن هجومات 20 أوت التاريخية في الولاية الثانية تخفيف حدة الضغط والحصار المفروض على المجاهدين في الولاية الأولى خاصة منطقة الأوراس التي نالت كثيرا من ويلات المستعمر والتي عرفت تهجير السكان والتقتيل الجماعي وحرق المداشر والمعارك اليومية.

((وقد ازدادت القوات الإستعمارية تعنتا غداة هجومات 20 أوت 1955 وتبخرت خرافة القوة التي لا تقهر من جهة والأثر السلبي للهزيمة التي ألحقت بالمستعمر في ديان بيان فو على يد ثوار الفيتنام من جهة أخرى، وذلك على ما تجلى واضحا في الأوراس حيث تمتد عمليات الترحيل الإجبارية لسكان المناطق من كيمل تاجموت ولولاش ويابوس من المناطق التي اعتبرها العدو بأنها آمنة.

((وقبل ذلك قامت القوات الإستعمارية بتهجير سكان شيلية ويابوس إلى مدينة قايس حيث أقيم محتشد لهؤلاء السكان زاره وزير الداخلية الفرنسي صحبة نواب من المجلس الوطني الفرنسي وكلما زاد الضغط على الثورة كلما ارتفعت إرادة التحدي والثبات، ومن ثم طالب الجنرال شاريير في 1 أوت 1954 من الحكومة الفرنسية الإمداد والتزويد بقوات إضافية وعتاد جديد لمواصلة تطهير الأوراس.

((وقامت قوات العدو بعد ذلك بعمليات تفتيش واسعة للمواطنين في الولاية الأولى خاصة خنقة معاش وإيشمول.

((ويروي المجاهدون أن الجيش الإستعماري أمر بتعبيد الطرق للتوغل إلى عمق الجبال والغابات في الأوراس، وكلف الفيلق رقم 19 بالتمركز في جنوب الأوراس يوم 10 ديسمبر 1954 والقيام بالعمليات بواسطة الدبابات والسيارات المصفحة في حين كلف الفيلق رقم 25 بتعبيد مطار خاص بالطائرات من نوع (كوتا) بخنقة سيدي ناجي جنوب خنشلة وعينت فرقة التموين مراكز الجيش الفرنسي بواسطة الطائرات بعد صعوبة التموين عن طريق البر.

((وكتب الجنرال شاريير القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائر يوم 13 ديسمبر ما يلي: [[إن الأوراس لم يعد إليه السلام والهدوء لأن بعض البلديات التي تقع شمال شرقي الأوراس قد دخلتها الثورة وتتطلب إمكانيات هامة لمدة طويلة]].

((وإثر تفاقم الوضع في الأوراس قام الوالي العام (ليونار) بجولة عبر منطقة سيدي يوسف الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية عاد إثرها إلى مدينة سوق أهراس التي كانت على موعد مع الثورة وطلب منه معمرو هذه المدينة والسكان الفرنسيون إبقاء المظليين في المنطقة بدلا من قوات المشاة التي تَمَّ تحويلها إلى الأوراس.

((ونظرا للصعوبات التي تلقتها القوات الإستعمارية في المنطقة وضع مدير الأمن الفرنسي في مطلع سنة 1955 خططا لمواجهة الثورة في الأوراس وإضعافها، وَجَّهَهُ إلى الوالي العام في الجزائر للدراسة في عين المكان وإثر ذلك انعقد اجتماع كبير بمدينة باتنة حضره الجنرال شاريير تحت رئاسة الوالي العام بالجزائر وخصص لدراسة الوضع في الأوراس.

((وغداة هذا الإجتماع وضع الجنرال شاريير مخططا عاما للعمليات العسكرية يرمي إلى حصار الأوراس وتصفيتها من المجاهدين.

((وبعد صمود الثورة صرح الماريشال جوان يوم 26 جانفي 1955 قائلا: [[نحتاج إلى 30 فيلقا للقضاء على الثورة في الأوراس.]].)) . أ. هـ ( ).

وفي ناحية الشمال القسنطيني بالمنطقة الثانية والمنطقة الثالثة (القبائل) حدث ولا حرج، فالغطرسة الإستدمارية هي السائدة، والمذابح التي يتعرض لها الشعب هي الأصل وليس الإستثناء، بَلْهَ القوانين المجحفة التي راحت تلزم المواطن بما لا يستطيعه، وتكرهه على الإقامة الجبرية في أماكن تُحَدِّدُهَا إدارة السلطة الإستدمارية الباغية، وتوصلت الإدارة الفرنسية بموجب قانون 30 / 03 / 1955 أن تبيح لنفسها باسم القوانين الجائرة نفي المواطنين إلى جهات نائية، ولا ننس إطلاق أيدي السفاحين من القوات الخاصة للإقدام على إبادة الجزائريين والتنكيل بهم متى شاؤوا لنشر الخوف وزرع الرعب وتعميم الفزع، وهذا ما حدث في العديد من حواضر وقرى ومداشر الشمال القسنطيني، بالإضافة إلى القصف العشوائي والقنبلة بالطائرات.

ومن هنا جاء التخطيط المباغت بعد أن بلغ الظلم مداه، وأصبح لزامًا على كل من يستطيع أن يفعل شيئا أن ينهض به، وكانت كل تلك الدوافع التي عجلت بهذا اليوم المبارك الذي لَقَّنَ درسًا للإستكبار جعله يتخاذل ويولي الأدبار. وقد اختار الشهيد المحنك زيغود يوسف ومن معه من القادة الملهمين تاريخ 20 أوت 1955 بداية للهجوم الذي استمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة بالإنتصار والغلب، وليس من باب الصدفة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم الأغر مع مطالع العام الهجري الجديد 1375 هـِ، وليس غريبًا ـ أيضا ـ أن يتوافق تاريخ هجومات الشمال القسنطيني مع ذكرى مغاربية لها مكانتها على مستوى المستقبل المغاربي، بل كان اختيار هذا اليوم بالذات تضامنا مع الشعب المغربي في الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامس إلى جزيرة مدغشقر بتاريخ 20 أوت 1953 لمساندته للزعيم السياسي العالم العلامة الأصولي النَّظَّارُ علال الفاسي، ودعمه للحركة الإستقلالية التي كان يتولاها حزب الإستقلال، وكان للقدر الحكيم ـ كذلك ـ دوره في تسجيل توافقات أخرى لهذا اليوم المتأَلِّقِ في تاريخ الجزائر ومن تلك التوافقات سوق سكيكدة الأسبوعي (يوم السبت) الذي أضفى على المناسبة طابعها الشعبي، ويكفي أن كثرة الرائحين والغادين إلى السوق وغيرهم من المارة لا يلفت الإنتباه لا لجيش التحرير ولا للمهاجمين من مختلف فئات الشعب.

التخطيط والإستعداد:

وكان لقدرة زيغود التكتيكية والتنظيمية، والتكيف مع أيَّة واقعة حال، أو نازلة من النوازل المستعصية النصيب الوافر لإيجاد الحلول الملائمة، فضلا عن التخطيط المحكم الذي يكون بمثابة البدائل الجديدة التي يطرحها في مجال المواجهة والْعِرَاكِ، والتفوق على الخصم في الوقت المناسب بفضل عبقريته وتجربته الميدانية في المجالين العسكري والسياسي. وقد استطاع زيغود أن يعبئ الجماهير، ويجعل منها قوة أساسية مندفعة كالموج الجارف. وبعد إحكام خطته انقض على مواقع العدو بغتة، وأربك دفاعاته وشَلَّ قدرته على المقاومة، ودَمَّرَ تحصيناته وقطع عنه وسائل المدد والنجدة في ذلك اليوم المشهود الذي سيظل يوما مُتَمَيِّزًا في تاريخ الثورة المباركة.

كان من المقرر أن يجتمع قائد المنطقة الثانية الشهيد البطل زيغود يوسف برجالاته من إطارات المنطقة الثانية ومسؤوليها بـ: ((بوساطور)) وكانت أعين العدو التي لا تنام تترصد تحركات المجاهدين، وتأكدت من حقيقة عقد الإجتماع المقبل لقادة جيش التحرير، وبدوره اكتشف القائد الملهم خطة العدو، واستيقن أن الإجتماع الذي رَتَّبَ له أصبح مُفَخَّخًا، وكعادته سارع العدو بقصف المجاهدين بوساطة طيرانه يوم 20 جوان 1955، وكانت معركة ضارية تصدت لها كتائب جيش التحرير وأرغمتها على التراجع، وبعد هذه المعركة تحول مكان الإجتماع إلى كدية داود بجبل الزمان بنواحي سيدي مزغيش حيث اجتمع ـ يوم 23 / 07 / 1955 ـ البطل زيغود يوسف بصحبه وجنده وحوارييه من مسؤولي الشمال القسنطيني، وكان في طليعة الحضور نائبه لخضر بن طوبال وعمار بن عودة ومسعود بوجريو وعلي كافي وصالح بوبنيدر ومحمد دخيل وإسماعيل زيغد وبشير بوقادوم وعمار الشطايبي… وعلى مدى أسبوع كامل تدارس المجتمعون الوضعية العامة لمسارات العمل الثوري ونتائجه منذ الفاتح نوفمبر، وكان تقييم القادة لكل التفاصيل والجزئيات، وأجمعوا في نهاية المطاف على الكلمة السواء لتغيير الراهن البئيس وفك الحصار على المنطقة الأولى (الأوراس) وتعميم الثورة، وإعطائها الطابع الشعبي والعلني لقطع دابر الدعاية الإستدمارية التي ظلت مكبرات صوتها الإعلامي المتخلف تُرَوِّجُ للأكاذيب، وتعمل على تعتيم حقيقة وواقع الثورة، وتزعم أنها ليست سوى تمرد لصوص وقطاع طرق وخارجين عن القانون. وفي ختام إجتماعهم ـ بكدية داود بجبل الزمان ـ صادق الشهيد البطل وصحبه على تنفيذ خطة عملية وبرمجة هجومات كاسحة وشاملة على كافة النطاق القسنطيني، وتحديد منتصف النهار ليوم 20 أوت 1955 بداية للهجوم الشعبي العنيف الذي يستهدف كل المنشآت والمؤسسات الإقتصادية ومزارع المعمرين وثكنات الجيش والدرك وكافة مراكز الأمن، والإدارات وكل ما له صلة بمناشط وحياة الأوروبيين، واختصرت مدة الهجمات في ثلاثة أيام بدلا من الأيام السبعة التي كانت مقررة.

هجومات الشمال القسنطيني المظفرة:

والواقع أن عمليات الهجوم المختلفة في ذلك اليوم الأغر، غطت كافة المواقع التي حددتها خطة الهجوم في كل أنحاء الشمال القسنطيني، وكان عدد العمليات المبرمجة 39 عملية تمت كلها بنجاح؛ وكانت أشبه حالا ـ إلى حَدٍّ ما ـ بعمليات ليلة أول نوفمبر من حيث الدقة في التنفيذ، والحفاظ على سرية تاريخ الهجوم وتوقيته، بَلْهَ الجاهزية التامة والإستعداد الكامل للتدخل في الوقت المحدد، والإنقضاض بسرعة البرق الخاطف على أهداف العدو ومراكزه، وتخريب منشآته والنيل منه، كما كان ينال من الشعب، وإيلامه في الأعماق كما كان يُنَكِّلُ بالأسرى مُطْلِقًا العنان لساديته التي لا تَبْشَمُ من الدماء. ولعل الفارق بين هذه الهجومات وليلة أول نوفمبر، أن هذه الأخيرة كانت في منتصف الليل، وتلك الهجومات المظفرة جرت وقائعها في منتصف النهار؛ وعَمَّتْ عمليات ليلة أول نوفمبر كامل التراب الوطني، واقتصرت هجومات 20 أوت 1955 على الشمال القسنطيني وحده دون سواه.

وقد شمل الهجوم التاريخي كافة الأرياف والقرى والمداشر التي كانت مدرجة في أجندة التخطيط، وكانت جميعها ناجحة لعاملي السرية والمباغتة اللتان شَلَّتَا تفكير العدو، وجعلتا ردود فعله تتباطأ وتتراجع نتيجة للصدمة التي لَمْ يتوقعها على الإطلاق. ومن أهم تلك المدن والمداشر التي شهدت ملحمة ذلك اليوم الخالد، وزحف مجاهدوها زحفا كاسحًا ومُؤَزَّرًا على مراكز العدو وتحصيناته ومَسَّتْ مدن ومداشر: سكيكدة، الحروش، عزابة، عنابة، اسمندو، القل، سيدي مزغيش، القرارم، السطارة، ديدوش مراد، هضبة الزيتون، قسنطينة، وادي الزناتي، رمضان جمال، الأربعاء أم الطوب، فج الخميس، عين عبيد، تاملوكة، عين قشرة، الخروب، عين رقادة، سيدي معروف، الميلية، جيجل، قالمة… إلى غيرها من بقية المدن والمشاتي والمداشر الأخرى التي كانت مسرحا للبطولة والفداء، وما شهدته العديد من النواحي على مدى ثلاثة أيام كاملة (20 ـ 21 ـ 22 أوت 1955).

وتركزت أعمال المهاجمة على الحرق وتخريب أملاك الكولون، وإتلاف الفلين وإسقاط الأشجار العملاقة وإشعالها في الطرقات، لتكون سَدًّا أمام وسائل النجدة، وإبعادًا للطائرات من الإقتراب بسبب الأدخنة والإشتعال، بالإضافة إلى اقتلاع مسافات طويلة من قضبان السكة الحديدية وتحطيم الجسور، وقطع خطوط الهاتف والكهرباء وحتى حنفيات الماء ومساكن الأوروبيين وحراس الغابات كانت لقمة سائغة للهجوم الكاسح الذي أتى على كل شيئ له صلة بالإستدمار وأعوانه. ولَمْ يقتصر الهجوم العنيف على الحرق والتدمير فحسب، بل دارت معارك حامية تكبد فيها المحتل البغيض من الخسائر المادية في عتاده ووسائله العسكرية، فضلا عن سقوط الأعداد الهائلة من ضباطه وجنوده. وتعرضت مرافق الإدارة الفرنسية بدورها للهجومات الضارية، كما حدث لمدينة الحروش المحصنة، التي دارت فيها معارك عنيفة، واحتل المجاهدون دار العدالة بما فيها من أرشيف ووثائق هامة؛ وتحصنوا بداخلها من بداية الهجوم إلى الرابعة مساء، ولَمْ تجد السلطات الإستدمارية من سبيل لتحريرها واسترجاعها إلا بقصفها بالمدفعية الثقيلة، التي تصدى لها المجاهدون الأشاوس وقاوموا العدوان بثبات ورجولة، وكان الإستشهاد في سماء الشمال القسنطيني تَحُفُّهُ ملائكة الرحمن في مواكب مبتهجة بالأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون.

وطَوَّقَتْ كتائب الثوار العدو من كل جانب، وأتت على أغلب منشآته وقواعده، وحُرِقَ الكثير من ضيعات المعمرين، وقُتِل كل من كان يتعاونُ معهم، وتَمَّ الهجوم التاريخي بوساطة ما توافر من مختلف أشكال الأسلحة سواء كانت نارية أم بيضاء. وكان الشعب الذي كان دائما هو الضحية للعدوان الفرنسي، حاضرا في ميدان المجابهة والإستشهاد، بمشاركته الفعلية إلى جانب أبطال جيش التحرير في هذا اليوم المفخرة، كما كانت فئات أخرى من الشعب على موعد للمساندة، بدعمها المادي والمعنوي، وبمؤازرتها الفعالة التي كانت عاملا أساسيا لإنجاح تاريخية هذا الأيام البالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل الكفاح المسلح الذي طبع الثورة بطابع القوة والتحدي، وجعلها تنتصر في المجالين السياسي والدبلوماسي على مخططات العدو؛ وحملات أكاذيبه التي فضحتها هجومات 20 أوت، وأظهرت للعالم الحر زيف الطروحات الفرنسية، ومدى تفاهة تحليلاتها القائلة: ((أنها ثورة متمردين وخارجين عن القانون))، وهي الأسطوانة المشروخة التي تجاوزها الزمن، وأثبت واقع الثورة الجزائرية سذاجة مستمعيها، فضلا عن تصديقها أو الإيمان بما تتضمنه من أكاذيب واختلاق، وعلى الرغم من ذلك لا تزال إدارة الإحتلال تعمل على تسليع تلك الأسطوانة لتشويه صورة الثورة، بالتحامل المغرض على مسارها وتطورها وانتصاراتها. وظلت هستيريا الكيد الكولونيالي تراهن على جدوى مشروع مقولاتها الكاذبة على أنها الحقيقة المطلقة !!! حين أدلى الحاكم العام للجزائر (جاك سوستال) يوم 19 أوت 1955 أثناء تواجده بمنطقة الأوراس المحاصرة حيث صَرَّحَ: ((إن الثقة قد عادت، وإن الفلاحين قد نفضوا أيديهم من المتمردين، وصاروا يحرصون بأنفسهم حقولهم وغلالهم، حتى لا يهجم عليها المتمردون.)) !!! أ. هـ ( ). وهذا الكلام تلفَّظَ به كبير كبراء الغطرسة والإستكبار قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من فصل الخطاب الصادق الذي كان ملحمة شاملة لأقدس المعارك وأروع البطولات في ميادين الوغى، وفي واضحة نهار 20 أوت 1955.

ردود الفعل:

وعلى عادته تجاوز رد العدو كل الحدود، وأطلق العنان لنزواته المتعطشة لسفك الدماء بشكل انتقامي ووحشي، ومارس البطش بأساليب قاسية، لَمْ يُمَيِّزْ فيها بين من شارك ومن لم يشارك، وعلى الفور جرد سلاح الإبادة وأعلن حالة الطوارئ، وبدأت الجريمة تلاحق المواطنين، وفُسِحَ المجال لارتكاب المجازر بالجملة، وكانت الإبادات الجماعية هي سيدة الموقف، واستمرت المذابح متواصلة على مدى أكثر من أسبوع، ولَمْ تقتصر طرائق القتل على الإباة الوحشية للمواطنين الجزائريين، بل تحول العدوان إلى محو لمشاتي ودواوير وقري عن بكرة أبيها، واستئصالها تماما من على وجه الخارطة كما حدث لـ: ((مشتى الزفزاف)) التي أصبحت أثرًا بعد عين، وحتى المواشي لقيت نفس المصير، و ((عين عبيد)) التي تحولت إلى صمت أبدي لا يجيب، وغيرهما من الأماكن التي طالها القتل والترويع، ولَمْ يبق من آثارها سوى أجداث الشهداء المتراكمة شاهدة على عنف الهيمنة الطاغية التي تمارسها حضارة بنت الكنيسة البكر !!!

ومن أبشع المذابح التي أعقبت الهجومات المظفرة، ما وقع في الملعب البلدي لمدينة سكيكدة التي تعرض سكانها إلى قمع وملاحقات، ومطاردات فضيعة ساقت الناس إلى حتفهم، وانتهت بهم إلى الملعب الرهيب، حيث الإبادة الجماعية المبرمجة المتفق عليها بين السلطات المحلية الغاشمة وفئات المعمرين وسلطات باريس، وكلهم على نفس الشاكلة، وكان إجماعهم على انتهاج التصفيات الجسدية للإنسان الجزائري بوساطة التقتيل الجماعي بدون تحقيق ولا محاكمة !!! ونورد هنا تصريح رد فعل وزير الداخلية الفرنسي، وما ينطوي عليه من نية مبيتة، وحقد دفين مُتَشَبِّعِ بالكراهية، ومباركة كل عمل إجرامي يستهدف المواطنين الجزائريين، وليس غريبا بعد هذا إذا رأيناه يكرر كلمة: ((القمع)) ويشدد عليها وهو يتحرش بها ضد الجزائريين عقب الإنتقام والبطش الذي ارتكبته قردته وخنازيره، وهذا صريح تصريحه: ((… إنه القمع ثم القمع، وإنه سوف يرسل ستة فيالق على جناح السرعة لاحتواء هذا التمرد، وتوزيع السلاح على كل المعمرين، وإن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء التام على المتمردين وإعادة السلم العام إلى إقليم الجزائر.)) !!!. أ. هـ ( ).

وما حدث في سكيكدة وغيرها من مقاتل وانتهاك للحياة الإنسانية، يمجده هذا الإرهابي ـ وزير الداخلية ـ ويتقبله باعتزاز ووقاحة كبير زبانية الإستدمار، ويهدد ضحاياه بالمزيد من البطش والقمع إن هم حاولوا صَدَّ الإبادة واختاروا التحرير والسيادة.

كان رد الفعل جنونيا وقاسيا، ولَمْ يكن التقتيل الفظيع إرهابًا يستعرض ما لديه من وسائل القمع والفناء، بل كان محرقة دشنت عهدًا جديدًا للهلاك والموت الزؤام. وفي لمح البصر تحولت الشوارع والساحات العامة إلى أكوام متراكمة بجثث الشهداء المتناثرة في كل مكان، وكان القتل همجيًا وعشوائيًا شاركت فيه فئة المعمرين إلى جانب العسكريين، وبالتوازي مع مجريات المجزرة الرهيبة، كانت موجة أخرى للإعتقالات لَمْ يفلت منها إلا من تحصَّنَ بالجبال. وكان مصير الْمُعْتَقَلِينَ الإعدامات الجماعية: ((… يقول أحد الجنود الفرنسيين وهو يتحدث عن المذبحة الجماعية بمدينة سكيكدة: [[إننا شرعنا نطلق الرصاص على الجميع بدون تفريق… بعد ذلك جاءت أوامر جديدة تقضي بجمع الأسرى وقتلهم جميعا رميا بالرصاص… إلى درجة أن دفنهم استوجب استعمال الجرافة]])). أ. هـ ( ). وفي نفس السياق يذكر الأستاذ محفوظ قداش في كتابه: (وتحررت الجزائر) عن فداحة مذابح ملعب سكيكدة: ((… يروي جندي فرنسي عايش الحدث يقول: [[وُجِّهَتْ كل البنادق والرشاشات المصطفة صوب جموع المساجين الذين شرعوا مباشرة في الصياح، لكننا أطلقنا النار، عشر دقائق من بعد كان قد انتهى كل شيئ، ومن كثرة عددهم كان الأمر يتطلب جرافات لدفنهم]])). أ. هـ ( ). وطيلة مسيرة الإحتلال البغيض كانت شلالات الدماء تتدفق بغزارة لَمْ يعرف مثلها تاريخ التطهير العرقي في أي مكان آخر ما شهدته منطقة الشمال القسنطيني في الـ 20 أوت 1955، أَوْ ما وقع من مجازر وحشية في الثامن ماي 1945 أو ما حدث لأسلافنا في القرن االتاسع عشر، ولعل أبشعها على الإطلاق ما تعرضت له قبيلة أولاد رياح في غار الفراشيش يوم 17 جوان من سنة 1845، وهي المحرقة التي أطلق فيها السفاح بيليسييه( ) العنان لشهواته ونزواته التي لا تبشم من الدماء، وكانت إبادة جماعية بشكل مرعب، ذهب على إثرها أكثر من 1000 شهيد قضوا نحبهم بالحرق والإختناق.

النتائج والأهداف:

وكانت هجومات 20 أوت التاريخية بمثابة الزلزال الذي هَزَّ القوة والغطرسة الفرنسيتين، ومَسَّ كرامة فرنسا الكولونيالية، وحَرَّكَ من خلال كل ذلك الوعي الفرنسي من الأعماق، وجعله يلتفت لحقيقة ما يجري في الجزائرالثائرة. وقد ظل الرأي العام الفرنسي بعيدا عن تفاصيل الحقيقة الدائرة في الجزائر، والتي راحت الدعاية الرسمية لفرنسا الإستدمارية تحجبها، وتقدمها للشعب الفرنسي وللعالم أجمع على غير وجهها الصحيح.

وقد جاءت هجومات الشمال القسنطيني لِتُسْقِطَ كل الإفتراءات التي مَرَدَتْ على تسليعها سياسة الإدارة الفرنسية؛ وأصبحت تلك التسويقات لا معنى لها بعد الهجومات المظفرة، وحتى الصحافة الفرنسية ـ بما فيها يمينها المتطرف ـ أصبحت تنظر للقضية الجزائرية بمنظور آخر، يختلف عن النظرة التي ظلت سائدة قبل الهجمات التي قَلَّبَتْ كل الحسابات، وجعلت الجميع يبدي ويعيد لتحديد الموقف المناسب، والتكيف مع الواقع الجديد الذي سَفَّهَ حكاية ((المتمردين))، ونسف ورقة التضليل ((الفلاقة والخارجين عن القانون)) التي كانت تستعمل لأغراض شتى، تمليها إرادة سُرَّاقِ الأوطان وقتلة الشعوب من سحرة الإستدمار وجلاديه.

وقد أسفرت هجمات ذلك اليوم الأغر عن أهداف ونتائج نوعية باهرة، نذكر منها:

1 ــ فك الحصار الحربي المضروب على المنطقة الأولى (الأوراس) وفتح جبهة الشمال القسنطيني التي شَتَّتَتْ كثافة قوات العدو التي أسرفت في التركيز على الأوراس.

2 ــ الرد الحاسم على السياسة الإستعمارية التي كانت تسعى على الدوام لعزل الشعب عن ثورته، فجاءت هذه الهجومات لتحقيق التلاحم الشعبي الذي كان في الواجهة، وفي صدارة المجابهة إلى جانب رجالات جيش التحرير.

3 ــ نقل عنفوان الثورة وتطلعاتها إلى عمق المدن الكبرى، وضرب المنشآت العسكرية والمؤسسات الإقتصادية للمعمرين في واضحة النهار، وهذا الواقع الذي كَرَّسَهُ تَوَجُّهُ الهجمات يُعَدُّ فتحًا عسكريا جديدا، يجعل الناس ينظرون إلى حقيقة زيف عظمة فرنسا (التى لا تقهر) ويستصغرون مجدها الهلامي القائم على الإفك والتدجيل.

4 ــ كسر هاجس الخوف لدى المواطنين وتصديهم بالمجابهة المباشرة والعلنية للإستدمار ومنشآته، وملاحقته في المزارع والمؤسسات والإدارة ومراكز الأمن والثكنات.

5 ــ مردودية الهجمات كانت مثمرة بما حققته من أهداف نوعية وإيجابية على المستويين العسكري والسياسي، وبما تركته من أصداء واسعة وتساؤلات لدى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

6 ـ التأكيد على شمولية الثورة ووحدتها الشعبية، واستمراريتها في كل المناطق. يقول الأستاذ الدكتور عامر رخيلة: ((وضعت هجومات 20 أوت حَدًّا للمزاعم الفرنسية القائلة بأن ما يجري في الجزائر عمل محدود ومعزول لمجموعات خارجة عن القانون معزولة شعبيا، فكانت تلك الهجومات جوابا شعبيا صريحا لأولئك الذين كانوا يعتقدون أن دعايتهم في الأوساط الشعبية وجدت تجاوبا وأن مسألة القضاء على التمرد مسألة وقت ليس إلا…)) !!!. أ. هـ( ).

7 ـ تعزيز الكفاح المسلح، وتعميم الثورة لإسقاط مشاريع (سوستال) الرامية لعزل الثورة عن الشعب.

8 ـ إسقاط حكومة (أدغار فور) واستبدالها بحكومة (غي موليه)، ووصول صدى الهجمات إلى باريس، بالإضافة إلى المسيرات واحتجاجات أكثر من 400 عسكري من المظليين الذين رفضوا الإلتحاق بالجزائر.

9 ـ قطع الطريق أمام تضليلات مكبرات الصوت المروجة لاختلاق فكرة الضِّرَارِ [[القوة الثالثة]] !!! التي يراهن عليها أَرِبَّةُ (جاك سوستال) لضرب صلة الثورة بالشعب، وعزلها عن تمثيله، وطمس [[وحدة التنظيم الثوري]] وهذه الأخيرة من أهم منجزات ومكاسب جيش وجبهة التحرير الوطنيين.

10 ـ تحقيق جدوى التصدي لدحض أباطيل (سوستال)؛ وفي هذا الصدد يقول البروفيسور يوسف مناصرية: ((… مواجهة مخططات سوستال… وتمثلت خسارته ـ سوستال ـ أن انفجرت لجنة الإصلاحات، والتحق أعضاؤها بالثورة، وتنحى سوستال عن الجزائر، وطرحت القضية الجزائرية في المحافل الدولية بقوة، وبرزت الجوانب اللاإنسانية في السياسة الإستعمارية، وانشق الرأي العام الفرنسي وصار منهم مناصرًا للثورة…)). أ. هـ ( ).

11 ـ إثبات أن في الجزائر ثورة نابعة من شعب يلتف حول قادتها العسكريين ومسيريها السياسيين، وليست من تدبير (متمردين وخارجين عن القانون) كما تزعم عقيدة الزيف والإدعاء التي يُسَوِّقُهَا الإستدمار وأذنابه.

12 ـ النجاح في تدويل القضية الجزائرية، وإيصالها إلى أروقة الأمم المتحدة.

13 ـ سَرَّعَتْ هجمات الشمال القسنطيني المباركة باستقلال المغرب وتونس، حتى يتسنى لأم الإستدمار ـ كما تزعمُ وتتطلَّعُ ـ التفرغ للمسألة الجزائرية.

14 ـ ساهمت الهجمات التاريخية المظفرة في فضح سياسة فرنسا الإستدمارية التي ليست لها من غاية سوى إبادة وسحق الشعب الجزائري، من أجل الإنفراد باغتصاب أرضه والإستحواذ على خيراته، ووضع يد الهيمنة على كامل ممتلكاته.

وعلى الجانب الآخر استطاع الشهيد شيهاني بشير بقيادته الميدانية الفذة، وإحساسه بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يُفَتِّتَ قوة العدو المحاصرة للأوراس والتي لا تزال ترصد كل التحركات في كامل منطقة الأوراس، ومن هنا جاء رَدُّ فعل شيهاني بعد تفكير عميق ودراسة شاملة إلى المسارعة بعقد اجتماع في جبل الجرف في أواخر جويلية ـ 29 / 07 / 1955 أشرف عليه شيهاني بشير بنفسه؛ وأثناء هذا الإجتماع تَمَّ تكليف محمد لخضر (حمَّ لخضر) بالتكفل بمهمة خوض غمار فتح الصحراء الشرقية، وقد سبق للقائد مصطفى بن بولعيد أن عينه ـ حمَّ لخضر ـ كقائد لهذه الجهة على أساس أنه من الجهة وأصيل منطقة وادي سوف، وله معرفة وخبرة بمسالك الصحراء. وقام حمَّ لخضر بواجبه وافيا غير منقوص بمعية طائفة من المجاهدين الأشاوس الذين أبلوا البلاء الحسن، وتجشموا قطع تلك المفاوز والفيافي الشاسعة، كما قطعها من قبل رجالات الفتح الإسلامي؛ وهي مسافات صعبة وشاقة لا يستطيع التصدي لها إلا من كان مُتَسَلِّحًا بالصبر والمصابرة، ومفطورًا على المقاومة والتحدي، وما كادت مهمة هؤلاء الأبطال تكتمل وتؤتي أكلها، حتى كانت الوشاية بهم إلى السلطات الإستعمارية أسبق، وعلى الفور تحركت أعين العدو الراصدة تقتفي أثرهم، ولَمْ تكن طبيعة المنطقة بدورها في صالحهم، ولَمْ يبق لهم إلا التسلح بالعزيمة الصادقة والثبات لمواجهة الباطل ومقاومة جحافل الخنازير التي تلقت هزيمة نكراء في معركة (غوط شيكة) الشهيرة التي دارت وقائعها أيام 8، 9، 10 أوت 1955، واستشهد حمَّ لخضر ومن معه عن آخرهم بعد مقاومة شرسة كبدوا فيها الإستدمار خسائر فادحة في عتاده وعساكره، مما جعله يحسم الأمر بقصفهم وقنبلتهم بوساطة إحدى عشرة طائرة، بعد فشله في مواصلة منازلتهم على الأرض، وبسبب تلك الوشاية تَقَدَّمَتْ معركة (غوط شيكة)( ) بأكثر من عشرة أيام كاملة عن 20 أوت في الشمال القسنطيني.

ـ أحمد بن السائح ـ