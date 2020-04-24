180 ألف شرطي و 10آلاف دركي لتأطير رمضان

* ألف فرقة رقابة بالميدان

باشرت كل من مصالح الأمن والدرك الوطني ومديريات التجارة ومراقبة الغش في تنفيذ مخطط امني خاص لحماية المواطنين خلال شهر رمضان الذي تزامن هذه السنة مع انتشاء الفيروس العالمي كوفيد 19 الأمر الذي ضاعف من عمل مصالح الأمن والدرك الوطني لحماية المواطنين من تفشي هذا الوباء .

هذا وكانت مصالح الأمن قد خصصت 180 ألف عون بمختلف الرتب من اجل تجسيد مخطط امني خاص داخل المناطق الحضرية ، وذلك من خلال إقامة حواجز أمنية بمداخل المدن ومخارجها ودوريات راكبة وراجلة على مستوى الشوارع والساحات والأسواق من أجل التصدي لشبكات الإجرام ومنع التجمعات ، في حين تقوم ليلا بمنع التجمعات بعد وفرض الحجر المنزلي لضمان كبح توسع وباء الكورونا خاصة بعد رفع الحجر جزئيا على ولاية البليدة إلى الساعة الثانية زوالا وتوسيعه بباقي الولايات إلى الساعة السابعة مساءا .من جهتها أقامت مصالح الدرك الوطني مخططا يعتمد على حماية المناطق النائية وذلك من خلال حماية الأسواق التي تقع بالأقاليم الريفية ومراقبة الطرق لحماية أرواح الأبرياء من تهور السواق ، ضف إلى ذلك القيام بحواجز أمنية عند مدخل مدينة البليدة والمواقع المؤدية إلى المدن فترة الحجر مع تنظيم دوريا دوريات لتفادي التجمعات والحركة وقد سخرت ما يزيد عن 10 ألاف عون تطبيق القانون بقوة .

من جهتها أقامت وزارة التجارة عن طريق مديرياتها مخططا خاصا لحماية الأسواق من جشع التجار الذين يستغلون هذا الشهر الفضيل لرفع الأسعار ونهب جيوب المواطنين أو بيع منتجات غير صالحة للإضرار بصحتهم ، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 1000 فرقة التي ستجوب الأسواق والمحلات التجارية بمعية مصالح الأمن أو الدرك الوطني بغية مراقبة النشاطات التجارية وأنواع ومختلف البضائع والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها ، كما تسعى إلى ضمان توفر المواد الأساسية وفي مقدمتها الحليب والخبز والدقيق وحمايتهما من المضاربة ، كما تسعى إلى فرض النظام والنظافة بالأسواق والمحلات وإحالة المخالفين على العدالة التي أعدت لهم أحكاما قاسية وفقا للقانون الجديد.

محمد بن ترار