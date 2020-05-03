17 واليا يقررون غلق المحلات التجارية

قرر عدة ولاة للجمهورية، أمس، منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية، بسبب عدم احترام تدابير الصحة، والوقاية من فيروس كورونا، في ولاياتهم حيث جاء قرار غلق بعض المحلات والمتاجر، بسبب الإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ويدخل هذا الإجراء، في إطار التصدي، لانتشار وباء كورونا كوفيد19 وقد مست قرارات الغلق كل من ولايات: الجزائر العاصمة، خنشلة، قسنطينة، وهران، جيجل، ورڨلة، سكيكدة وأدرار، سوق أهراس.

بالإضافة إلى كل من: ميلة، أم البواقي، سيدي بلعباس، ولاية تلمسان، وكذا ڨالمة، سطيف، بومرداس، المدية ويعتبر والي وهران، أول من أمر بغلق عدد من محلات النشاطات التجارية، بسبب عدم احترام التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ليتبعه بعدها عدد من الولاة الآخرين، حيث تقرر منع ممارسة الأنشطة التالية : قاعات الحلاقة ومحلات الحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلي، محلات الأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور.

في حين، يستثني هذا القرار محلات المواد الغذائية، محلات الخضر والفواكه، القصابة والمخابز، ودخل حيز التنفيذ، بداية من يوم أمس 3 ماي 2020، إلى إشعار آخر، بالإضافة إلى هذا، قرر الولاة المعنيون، عدم الترخيص بممارسة النشاطات المجمع BAZAR .

للتذكير، فقد منح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لجميع ولاة الجمهورية، صلاحيات واسعة، في إطار التصدي لفيروس كوفيد-19 ، كما توعد مؤخرا بسحب بعض النشاطات التجارية، والتسهيلات لعدم انضباط المواطنين، بشروط الوقاية من وباء كورونا.

مريم خميسة