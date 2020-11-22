1400 مصاب بكورونا يتواجدون في مصالح الإنعاش

كشفت سامية ياسف، المديرة الفرعية على مستوى مصالح الصحة بوزارة الصحة، أن نسبة شغل الأسرّة في مصالح الإنعاش تناهز 38.6%.

وكشفت رفع عدد الأسرّة الاستشفائية المخصصة لمرضى كوفيد19 إلى 18 ألف سرير بعد أن كانت محددة بـ 12 ألف سرير.

وحسب الخبر الوارد في موقع صحة، لم تستبعد المتحدثة رفع الأسرة مجددا في حال تطلبت الظروف ذلك مستقبلا.

ويتواجد الآن برأي المختصة 7 آلاف مريض يخضعون للعلاج في المستشفى و1400 في مصالح الإنعاش عبر مختلف ولايات الوطن.

وتزيد هذه النسب في بعض المدن الكبرى التي تعرف تشبعا كبيرا على غرار العاصمة والبليدة وبجاية وقسنطينة وسعيدة أين ناهزت ببعضها 80 بالمائة.

وأوضحت أنه رغم هذه النسب المتصاعدة، إلا أنّ الوضع لا يزال متحكما فيه.

وأشارت إلى توفّر النظام الصحي على وحدات قاعدية لم تستغل إلى غاية الآن على غرار مؤسسات الصحة الجوارية.