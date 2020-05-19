14.675 وحدة سكنية في صيغة “عدل” ستسلم في هذا الموعد

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة، منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.

وخلال اجتماع تقييمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة عدل، أوضح السيد كمال ناصري أنه تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر، في حين تبقى 3.500 وحدة سكنية أي 20 بالمائة يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادمة.

وجاءت هذه النتائج -بحسب الوزير- نتيجة مجهودات مدراء “عدل” للولايات والولاة الذين قدموا عدة تسهيلات من حيث الإجراءات.