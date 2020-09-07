وزير الصناعة ” ندرس إعادة جدولة ديون مركب الحجار “

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، خلال الندوة الصحفية التي نشطها خلال زيارته لمركب الحجار للحديد والصلب أنه سيتم إعادة استئناف كامل النشاطات الإنتاجية بالمركب خلال الأيام القليلة المقبلة

وقال الوزير ” نقوم حاليا، مع اطارات المركب، بدراسة افضل السبل لاعادة بعث نشاط المركب عبر حلول جذرية تشكل انطلاقة حقيقية”.

و اوضح الوزير ان ” هذا المركب عانى في السنوات الاخيرة، على غرار، عدة مجمعات صناعية عمومية من عدة مشاكل واختلالات أثرت على مردوديته ” واعدا ” بدراسة الإختلالات الموجودة مع مع اطارات المركب وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتسيير

و قال الوزير ” اننا بصدد دراسة امكانية اعادة جدولة ديون الحجار للخروج به من الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها

مؤكدا انه ” بحلول 2021، سيصل إنتاج المركب إلى وتيرة لا تجعل منه عبئا على الخزينة العمومية”