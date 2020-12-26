120 سفينة مرهونة تتآكل بالموانئ منذ 2005

سفينة مرهونة تتآكل بالموانئ منذ 2005

ملايير ضائعة على مرأى الجميع

فجر العشرات من الصيادين بمختلف موانئ ولايات الوطن فضائح من العيار الثقيل تنام عليها وزارة الصيد البحري ،والتي تسببت في تبديد العشرات من ذالملايير في القطاع من قبل ذ نافذين في القطاع في الفترة الممتدرة ما بين 1999 واليوم ،ولاتزال الخسائر مستمرة والتي تتكبدها الموانئ بمختلف أنحاء الوطن بطلها نافذون الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل لفك خيوط هذا الملف الشائك ،واسترجاع ولو جزء يسير من أموال الخزينة العمومية، هذا ومن المنتظر تحريك الدعوى العمومية.

“مستثمرون” نهبوا الملايير باقتناء سفن الصيد

كشفت مصادر متابعة للملف أن العديد من المتورطين في الملف هم رجال المال استغلوا كذبة تم ترويجها و تداولتها وسائل الإعلام أواخر التسعينات بأن السمك يموت بالشيخوخة بسواحل البحر الأبيض المتوسط ، وذلك من أجل استيراد العشرات من السفن الكبرى بمبالغ خيالية لتدعيم حظيرة الصيد البري ،وذلك من خلال قرض من البنوك الجزائرية التي كانت تعرف خروجا من التبعية ،والدخول ضمن البحبوحة المالية خاصة في الفترة الممتدة مابين نهاية 1999 و2004 أين دخلت الجزائر ما يقارب ال100 سفينة صيد كبرى ،والعشرات من السفن الصغيرة ضمن مخطط دعم الصيد البحري ،واصطياد سمك حوض البحر المتوسط الذي أشيع بأنه يموت بالشيخوخة ،والذي تبين أنها كذبة روجت لوسائل الإعلام بهدف استكمال خطة نهب المال العام في اقتناء سفن بمبالغ كبرى ، حيث تبين حصول العديد من رجال المال الأقوياء على قروض من البنوك بعشرات الملاييرلاقتناء السفن ،وعتاد الصيد المتطور وذلك من خلال اتفاقية مع وزارة الصيد البحري، حيث تحولت الجزائر مع بداية الألفين إلى سوق مفتوحة لاستيراد سفن الصيد الكبيرة ،والشباك المتطورة وأجهزة كشف أعماق البحار ، وكلها بفواتير مضخمة هدفها استنزاف الخزينة العمومية ،والتي لم تنشط في القطاع أكثر من 05 سنوات لذر الرماد في الأعين قبل التوقف نهائيا عن النشاط معلنة فشل المشروع وذهاب الملايير التي كانت قد صرفت لاقتنائها وتجهيزها في مهب الريح دون ارجاع مليما واحدا

سفن عالقة بموانئ الجزائر وزموري

الزائر لمختلف الموانئ الوطنية الخاصة بالصيد البحري يقف على حجم الكارثة التي تسبب فيها رجال أعمال بعضهم فرو إلى الخارج تاركين بعدهم سفنهم التي تحولت الى هياكل وعبئ على الموانئ على غرار رجل الأعمال ّ”ح ابراهيم ” الذي تخلى عن 04 سفن كبرى بميناء بوزجار بعين تموشنت وأخرى بميناء الجزائر و”ع كريم ” هو الآخر لاتزال سفنه عالقة ، بعدما استنزفت من خزينة الدولة أكثر من 100 مليار دون أي تعويض ،وهناك مسؤول سام تنام 03 من سفنه بميناء زموري دون نشاط وباخرتين لصيد السردينة منذ فترة طويلة ،وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام

ما يكلف ادارة الموانئ خسائر كبيرة ، ضف إلى ذلك هذه السفن التي من المفروض أنها تساهم في اصطياد الأسماك والنشاط لدعم خزينة الدولة عوض أن تكون وزرا عليها حيث انها تحولت إلى نفايات أو هياكل بدون جدوى، ولايمكن ترميم أغلبها ، حيث تقوم مصالح الأمن بتصويرها سنويا ، لكن دون أية تفعيل لإجراءات بيعها أو إعادتها إلى النشاط الذي صار مستحيلا بفعل العوامل الطبيعية .

صفقات لاقتناء سفن خردة من تركيا

الملاحظ لجرد العتاد البحري على مستوى موانئ الجزائر ب14 ولاية ساحلية ،والذي تم اقتناؤه في الفترة الممتدة مابين سنوات 1998 و2004 يقف حائر على حجم الأسطول البحري الذي دخل التراب الوطني ، في حين تقدر تكاليفه بالملايير والتي اتضح فيما بعد بأنها عملية للنصب والاحتيال لاغير ، حيث تم اقتناء أكبررافعة للسفن على المستوى الوطني من قبل المستثمر “أحمد ب” بغية استخراج السفن الكبيرة التي تم استيرادها من البحر للترميم وتقرر إقامتها بالغزوات ثم سيدي يوشع لكن لحد الآن لم يظهر أثر لهذه الرافعة التي كلفت خزينة الدولة الملايير على شكل قروض ، في حين كشفت التحقيقات أن أغلب المستثمرين لجأو إلى تركيا من لاقتناء هذه السفن التي انقسمت إلى نوعين ، بعضها بلاستيكي وأخرى معدنية ،وعلى خلفية عدم دفع المستثمرين ما عليهم من قروض حاولت البنوك حجز المراكب لكن الخبرة التي اقيمت على أغلبها تبين أنها عملية نصب واحتيال ، وأن هذه السفن قديمة عبارة عن خردة تم إعادة طلائها ،وتهيئتها بتركيا ،وإدخالها إلى الجزائر لنهب المال العام فقط واستعملت كوسيلة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج ،والدليل اتضح بعد فرار ذأغلب المستثمرين إلى الخارج بعدما نجحوا في تهريب أموالهم وترك خردتهم ترسوا في موانئ الجزائر، حيث أشار احد الخبراء في الميدان أن ثمنها لا يساوي ربع القروض الممنوحة لأصحابها ما يستوجب تحريك الدعوى العمومية في القريب العاجل لتفادي الوقوع في الفراغ القانوني الخاص بتقادم الدعوى ، في حين نجد بعض الاطراف التي كانت وراء العملية قد تم تحريك دعوات ضدهم على غرار ” ع زبير” من وهران الذي فر رفقة زوجته إلى أوربا بعدما باعوا كل ممتلكاتهم قبل تحريك ملفهم.

من ينقذ الموانئ من السفن المحجوزة

تعج موانئ الصيد البحري بالسفن المحجوزة والمتخلى عنها من قبل رجال المال بالأرصفة والتي تجاوز عددها ال120 سفينة من مختلف الإحجام والأنواع والتي تحولت إلى عبئ على الموانئ ، خاصة وأن بعضها تجاوزت ال15 سنة دون التصرف فيها من قبل مصالح أملاك الدولة المحجوزة لصالحها ما جعلها تتحول إلى كومة حديد خصوصا بعد سرقة معداتها وحولت إلى أداة لقطع الغيار لأصحاب السفن كما انها تستهلك الملايير من جراء حراستها ، فمثلا نجد بميناء زموري ببومرداس كل من سفن جبل جرجرة ، جبل عصفور ،جبل الظهرة محجوزة منذ مدة كما نجد بميناء العاصمة سفينة الكاهنة لصاحبها “ح إبراهيم” الفار بفرنسا بعد عجزه عن دفع ما عليه من ديون بالإضافة إلى عدة سفن نفس الوضع تشهده موانئ عنابة ، جيجل ، سكيكدة والطارف ،تيبازة وشلف ومستغانم والغزوات وبني صاف إلا أن الميناء الأكثر تضررا هو ميناء بوزجار حيث تم التخلي على سفن “نايلة””ابراهيم2″ و”شريف” وهي للمستثمر “ح ابراهيم ” بالإضافة إلى سفينة “الملاك ” للمستثمر “كريم ع” وكلها سفن كبيرة عطلت نشاط الميناء من جهة وتم التخلي عنها منذ سنة 2005 فأصبحت غير صالحة اليوم.

هذا ويناشد الصيادون الذين لقيناهم بالموانئ وزير الصيد البحري أحمد فروخي ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتنظيم مزايدات لبيع هذه السفن بغية ادخال بعض الأموال الى الخزينة العمومية عوض تركها تذوب في البحر من جهة وإخراجها من الموانئ من أجل استغلال اماكنها من قبل الصيادين لرسو سفنهم وتفادي الاكتظاظ الذي نجمت عنه العديد من الحوادث التي كلفتهم خسائر كبيرة.

محمد بن ترار