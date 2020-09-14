12 بطاقة صفراء و5 حمراء في “داربي” فرنسا

ج.ن

شهدت قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بين مارسيليا وباريس سان جيرمان 5 بطاقات حمراء وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بنتيجة 1 – 0 مكبدا حامل اللقب خسارته الثانية على التوالي بعد خسارة لانس في المباراة السابقة.

وكانت البطاقات الصفراء عنوان اللقاء حيث وزع الحكم 12 بطاقة صفراء و5 حمراء بعد أن تشنجت الأمور قرابة نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فلوريان توفان في الشوط الأول ليفوز مارسيليا في المواجهة ويحقق انتصاره الثاني في لقاءين.

ومع نهاية المباراة تشنجت الأمور كثيرا وطرد الحكم كل من كورزاوا وباريديس ونيمار من الفريق الباريسي بينما نال امافي وبينيديتو البطاقتين الخاصتين بمارسيليا.

يذكر أن هذا الفوز الأول لمرسيليا في باريس منذ 10 سنوات.