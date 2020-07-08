أمن تلمسان يسجل 1197 مخالفة خاصة بعدم احترام شروط الوقاية من فيروس الكرونا

كشفت مصالح امن ولاية تلمسان انه وفي اطار الاجراءات التي باشرتها للحد من إنتشار فيروس كورونا، و من خلال التطبيق الصارم للإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات إجراءات الوقاية للحد من إنتشار الوباء، سجلت مصالح أمن ولاية تلمسان منذ دخول القرار حيز التنفيذ: 310 مخالفة متعلقة بعدم إحترام المسافة الأمنية، كما سجلت 153 مخالفة متعلقة بعدم إحترام أساسيات الوقاية، بالإضافة الى تسجيل 576 مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي، أيضا أحصت 158 مخالفة متعلقة بعدم وضع لافتة الواجهة للحماية من فيروس كورونا ومنشفات المدخل في حق أصحاب المحلات التجارية، ليبلغ إجمالي المخالفات المسجلة 1197 مخالفة، حيث تم إنجاز في حق المخالفين إجراءات قانونية متمثلة في غرامات مالية.

بن ترار.م