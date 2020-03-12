11 مليون جزائري أعمارهم 60 سنة فما فوق وانخفاض معدل الخصوبة

قارب عدد الجزائريين من فئة 60 سنة فما فوق 11 مليون شخصا سنة 2019 من مجموع سكان الجزائر البالغ عددهم أزيد من 40 مليون نسمة، حسب ما كشف عنه ممثل الديوان الوطني للإحصائيات حميد زيدوني، متوقعا بلوغ عدد السكان 6. 57 مليون نسمة سنة 2040.

وفي مداخلة له خلال لقاء وطني خصص للأشخاص المسنين، أشار زيدوني إلى أن معدل نسبة زيادة السكان الذين يبلغ سنهم 60 سنة بلغت 5. 2 بالمائة وهذا منذ 1963 حيث أرجع ذلك إلى ” تغير الخصائص الديموغرافية” بالجزائر و المتمثلة في نقص الخصوبة في نفس الوقت مع تراجع الوفيات. كما كشف المتحدث أن نسبة الوفيات انتقلت من 37. 17 بالمائة في سنة 1968 إلى 53. 4 بالمائة في 2018 في حين أن إجمالي معدل الخصوبة قد انخفض من 5. 8 بالمائة سنة 1970 ثم 4. 5 بالمائة سنة 1986 و 3 بالمائة سنة 2018.

وأشار المسؤول نفسه إن معدل الحياة قد بلغ 7. 77 سنة عام 2018 مقابل 9. 66 سنة عام 1990 بفارق اختلاف بسنة أكثر لدى النساء. واعتمادا على 1. 3 بالمائة فإن معدل وتيرة النمو السنوية لدى الأشخاص الذين يقدر سنهم 65 عاما فما فوق قد ارتفع بشكل أسرع مقارنة بباقي السكان (5. 2 بالمائة) مما يعني مجموع 324. 1 مليون رجل و360. 1 مليون امرأة في 2018 في حين أن عند الولادة يقدر عدد الذكور أكثر من البنات مع نسبة وفيات أهم عند الذكور.