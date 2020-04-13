11 مصابا بكورونا يتماثلون للشفاء و4 يغادرون مستشفى رويبة

كشف أحمد بودوح الوالي المنتدب لرويبة، عن مغادرة 4 مصابين بكورونا فيروس 3 منهم من العاصمة وواحد من بومرداس، مستشفى رويبة بعد اخضاعهم للعلاج باستعمال دواء كلوروكين.

وقال بودوح، اليوم الاثنين، بأن استعمال دواء كلوروكين من طرف الأطباء بمستشفى رويبة، في علاج المصابين بكورونا فايروس اعطى نتائج جد ايجابية.

وأشار الوالي المنتدب الى مغادرة أربعة مرضى المستشفى امس الأحد في انتظار الاعلان عن مغادرة باقي المرضى اليوم وخلال الأيام المتبقية.