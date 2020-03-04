106 إصابة لأقل من 15 سنة خلال ثلاث سنوات

وهران ،سيدي بلعباس ومعسكر أكثر الولايات إصابة بالداء

دق المرصد الجهوي للصحة بوهران ناقوس الخطر بفعل ارتفاع نسبة الإصابة بداء فقدان المناعة و وسط القصر بالولايات الغربية خلال الثلاث سنوات الماضية والتي بلغت 106 حالة منها 80 حالة دون الخمس سنوات أي بهامش ارتفاع سنوي يقدر ب20 سنة وهو ما يعد مؤشر خطير ، هذا وأكدت الإحصائيات العامة عن ارتفاع عدد الإصابات بداء فقدان المناعة في نفس الفترة بثلاث ولايات بالغرب الجزائري خلال السنوات الماضية ويتعلق الأمر بكل من ولايات : وهران ، سيدي بلعباس ومعسكر وذلك بنسب تجاوزت ال14 بالمائة عكس باقي الولايات الغربية التي لم تتعدى فيها نسب الإصابة ال05 بالمائة ,

هذا وأشار ذات المرصد أن ولاية وهران تتربع على عدد الإصابات فمن أصل 1560 مصاب جديد خلال الثلاث سنوات الماضية تم تسجيل 39 بالمائة منهم بوهران و31 بالمائة ببلعباس و14 بالمائة بمعسكر ، في حين تم تسجيل 05 بالمائة بكل من سعيدة وعين تموشنت في حين تم تسجل أقل من 05 بالمائة بكل غليزان وتيارت وتلمسان ومستغانم وتيسمسيلت، هذا وأشارت الإحصائيات ، هذا وأكدت إحصائيات المرصد أن ارتفاع الإصابات وسط الذكور ارتفعت ب52 بالمائة أي بتسجيل 818 حالة في حين تشكل ارتفاع الإصابات وسط الإناث ب48 بالمائة ،أي 743 حالة ، وتم توزيع عدد الإصابات بحسب السن أن 66 بالمائة منهم شباب تتراوح مابين 20 و44 سنة بتسجيل 1035 مصاب جديد و21 بالمائة للذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة أي ب327 حالة

في حين تبلغ الإصابات لأقل من 15 سنة ال07 بالمائة وهو ما يعد مؤشر خطير جدا يستوجب الرقابة والمتابعة .

محمد بن ترار