10000 دج للكيلوغرام الواحد من الترفاس

بلغ سعر منتوج ” الترفاس” بولايات الجنوب إلى نحو 10000دج للكيلوغرام الواحد، حيث ساهم المناخ الذي يسود الولايات الجنوبية في انتشار البحث عن هذه الفطريات الصحراوية المعروفة عند سكان المنطقة بـ”الكمأة” أو ما يعرف بـ”الترفاس” رغم صعوبة المهمة وسط الصحراء القاحلة، و تعرف العديد من المناطق الصحراوية تواجد عدد كبير من شباب الجنوب بحثا عن هذه المادة من أجل تسويقها بأسعار باهظة، أين أصبح جمع هذه الثمرة يدر أرباحا على شباب المنطقة التي لا تخضع إلى ضريبة، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد إلى 10000دج خاصة ما تعلق بولاية ورقلة المعروفة بالعاصمة المركزية للجنوب الشرقي ، و المثير انه رغم غلاء أسعاره في الأسواق المحلية إلا أنه أصبح مطلوبا بكثرة من قبل المستهلكين.

صالح ،ب