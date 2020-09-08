10 ملايين يورو مقابل تسريح آدم وناس من نابولي 

ج.ن

كشفت تقارير اعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء، أن نادي كالياري قرر العزوف عن ضم آدم وناس بسبب السعر المرتفع لنادي نابولي بسبب مطالب هذه الاخيرة التي اعتبرت بالمبالغ فيها.

إدارة كالياري قامت بعرض 10 ملايين يورو على ادارة نابولي من أجل شراء عقد الدولي الجزائري، لكن إدارة نابولي طالبت بمبلغ 15 مليون يورو من أجل فتح الباب امام أوناس للرحيل صوب فريق كالياري.

وهو الأمر الذي رأت فيها إدارة كالياري الكثير من المبالغة خصوصا وأن أوناس لم يقدم مستويات كبيرة الموسم المنصرم في صفوف نادي نيس كما أنه يعتبر لاعب غير مرغوب فيه في صفوف نادي الجنوب الإيطالي.

ولعب وناس الموسم الماضي معارا في نيس الفرنسي، لكنه لم يكن في مستوى التطلعات بسبب الاصابة التي تعرض لها وأبعدته شهرين عن المنافسة، الامر الذي أثر عليه فنيا بعد عودته.

ورفضت ادارة نيس تفعيل بند شراء عقده من نابولي وهو ما استدعى عودته من جديد الى فريقه لمباشرة التحضيرات الجماعية تحسبا لانطلاق الكالتشيو، لكن مستقبله يبدو انه سيكون خارج اسوار ملعب السان باولو.

ويرتبط وناس، الذي نشط في الموسم الماضي في نطاق الإعارة مع نيس الفرنسي، بعقد مع نابولي يمتد حتى سنة 2022، ولا يخطط الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب “البارتينوبي” لاستعادته في الموسم الحالي، بسبب عدم اقتناعه بقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويجمع عديد الملاحظين في إيطاليا على أن وناس يملك موهبة خارقة للعادة، غير أن ما يحتاجه هو توظيفها لصالح المجموعة، والتخلص من اللعب الفردي الذي يطغى على أدائه، وسبق للجناح الجزائري أن شارك في 39 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي في مختلف المسابقات أسهم فيها بـ 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وشكل اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب، إحدى أبرز مفاجآت المنتخب الوطني رفقة إسماعيل بن ناصر، في أمم إفريقيا مصر 2019، حيث أسهم في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل خلال جملة 3 مباريات لعبها، ويملك وناس في رصيده 9 مباريات بقميص “محاربي الصحراء” سجل خلالها 3 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.