10 مترشحين “للباك ” في القاعة الواحدة.. والكمامة إجبارية

يعمل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع وزارة التربية على التحضيرات الخاصة بامتحان البكالوريا المقرر يوم 13 سبتمبر المقبل ،مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية الخاصة بكفيد 19 المستجد .

و من بين الإجراءات المتخذة هو تقليص عدد التلاميذ في الحجرة الواحدة واحترام التباعد الصحي وهذا ضمانا لحماية التلاميذ والأساتذة الحراس، وأضاف ذات المصدر إلى أن الديوان يدرس امكانية تخفيض عدد المرشحين في القاعة الواحدة إلى النصف، أي 10 مترشحين في القاعة الواحدة.

كما تدرس وزارة التربية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إمكانية تقليص عدد الحراس والملاحظين في القاعة الواحدة إضافة الى تجهيز كل المراكز بكاميرات حرارية لقياس درجة حرارة التلاميذ وكذا الاساتذة الحراس وكل العمال المكلفين بنجاح الامتحان .