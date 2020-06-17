06 ولاة و165 رئيس دائرة في فم المدفع

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية دراسة دقيقة لملفات الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للولايات من خلال النظر إلى مسارهم المهني وانجازاتهم بالإضافة إلى التقارير الأمنية المتعلقة بمسيرتهم المهنية في انتظار حركة واسعة التي تكون خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل .

هذا وحسب الأخبار المتداولة التي تحصلت عليها الوسط فأن 06 ولاة سيتم إنهاء مهامهم أو تغيير مواقعهم بفعل فشلهم في التعامل مع بعض الأحداث الكبرى التي شهدتها ولاياتهم ، كما ستشمل الحركة اغلب رؤساء الدوائر مع إنهاء ما يزيد عن 165 رئيس دائرة وإحالة بعضهم على القضاء بعدما تبين تورطهم في قضايا فساد ونهب للعقار ، وساهموا في تأجيج الاحتجاجات خلال الآونة الأخير بفعل سوء تدبيرهم ،كما ستشمل الحركة أنحاء بعض الأمناء العامين وتحويل آخرين ، حيث سيشمل الإنهاء مهام أمين عام إحدى الولايات بعد انفجار ملفات فساد تخصه والتي تبين انه تورط فيها إبان ترأسه إحدى دوائر الولايات الغربية ، من جانب آخر أصرت مصادرنا ان الحركة قد تشمل حتى الطاقم الحكومي الحالي بإنهاء مهم بعض الوزراء الذين فشلوا في أداء مهامهم .

محمد بن ترار