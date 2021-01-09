06 سنوات حبسا نافذة في حق الرئيس الأسبق لبلدية سبدو

قضت محكمة الجنح بأولاد ميمون 33 كلم شرق تلمسان يوم الخميس بأدانة رئيس بلدية سبدو السابق “ي ع” وكاتبه العام “ك م” ب06 سنوات حبس نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ، في حين تم ادانة رئيس الحظيرة وأمين المخزن وسائق رئيس البلدية ب18 شهرا حبس نافذة على خلفية متابعتهم بتهمة اختلاس اموال عمومية وإخفاء مستندات متعلقة باقتناء قطع غيار غير مطابقة ،وأخرى لم يتم اقتناؤها في حين تم صرف أموالها وذلك خلال العهدة التي كان يشرف عليها رئيس البلدية “ي ع” المنتخب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ،والذي سبق متابعته رفقة كاتبه العام بالعديد من ملفات الفساد دون إيداعه الحبس المؤقت،في الوقت الذي لايزال الكاتب العام يمارس مهامه بصفة عادية في حين تم توقيف العمال الثلاثة عن العمل تحفظيا منذ 04 اشهر.

محمد بن ترار