03 قتلى والعديد من الجرحى والمشردين

عاشت الولايات الغربية على وقع أمطار طوفانية خطيرة تسببت في وفاة 03 أشخاص على الأقل وإصابة وتشريد العديد من العديد من السكان خاصة من خلال الانهيارات وحوادث المرور وتسربات مياه الأمطار إلى العشرات من المساكن ما جعل جعل مصالح الحماية المدنية تدق ناقوس الخطر من خلال تدخلاتها ، خاصة في ظل انقطاع الطرق بفعل ارتفاع منسوب المياه الذي شل الحركة بالعديد من المناطق التي اجتاحتها الأمطار لمدة 04 ساعات فقط.

ففي ولاية وهران تسببت الأمطار الطوفانية التي دامت حوالي لا04 ساعات في وفاة رضيعة تبلغ من العمر حوالي سنتين وإصابة والدتها ذات ال42 سنة بسور خطيرة على اثر انهيار جدار منزلها القصديري الواقع بالمجمع الفوضوي الواقع باعلي بلدية المرسى الكبير كما تسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء بالعديد من المناطق وانهيارات كبرى للتربة ببلديات الكورنيش الغربية التابعة لدائرة عين الترك ما تسبب في شل الحركة وتسرب المياه إلى المساكن ما جعل مصالح الحماية المدنية تجند كافة إمكاناتها من أجل إنقاذ العائلات من خلال فرقة الغطاسين المدعمة بالقوارب المطاطية الخاصة بالنجدة ، وكذا تجنيد عشرات الشاحنات لامتصاص المياه ، من جهته تنقل والي وهران على جناح السرعة إلى الموقع لمعاينة الأضرار وأمر بالتكفل بالمتضررين كما تسببت المياه في ارتفاع المياه بأنفاق الولاية خاصة نفق حي حسناوي وذلك بسبب غلق مجاري المياه وعدم تهيئتها ، وبغليزان تسببت الأمطار في غلق الطريق السيار شرق غرب بفعل ارتفاع منسوب المياه الذي شل الحركة لساعات ما جعل مصالح الحماية المدنية تتدخل بسرعة لضخ المياه وفتح الطرق بعد تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 4 ، كما تسربت المياه إلى 30 منزلا ببلدية جدوية و10 منازل ببلدية الحمادنة و10 أخرى ببلدية يلل حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لضخها ، كما تسربت مياه الأمطار إلى عدة سكنات بكل من بلديات مستغانم ، الحسيان وبوقيراط الأمر الذي جعل مصالح الحماية المدنية بتكثيف ، كما تسببت الأمطار في حوادث مرور خطيرة حيث توفيت سيدة وإصابة زوجها وأولادها في اصطدام سيارة نفعية بشاحنة مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين سبدو وتلمسان ، كما تم تسجيل حالة وفاة في حادث مرور على مستوى نفس الطريق في جزئه الرابط بين تلمسان والنعامة.

محمد بن ترار