🔴 توزيع عدد إصابات جديدة حسب الولايات الاكثر اصابة

🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية

🔴 وهران : 69 حالة جديدة

🔴 الجزائر العاصمة : 51 حالة جديدة

🔴 قسنطينة : 42 حالة جديدة

🔴 ورقلة و المسيلة : 33 حالة جديدة

🔴 تيبازة : 29 حالة جديدة

🔴 تبسة : 28 حالة جديدة

🔴 تيارت : 24 حالة جديدة

🔴 سطيف : 23 حالة جديدة

🔴 مستغانم : 21 حالة جديدة

🔴 بومرداس : 20 حالة جديدة

🔴 تيزي وزو و عنابة و عين تموشنت : 19 حالة جديدة

🔴 باتنة و تمنراست : 18 حالة جديدة

🔴 المدية : 14 حالة جديدة

🔴 البليدة : 11 حالة جديدة

🔴 بشار : 10 حالات جديدة

🔴 بسكرة : 09 حالات جديدة

🔴 البويرة و أم البواقي : 08 حالات جديدة

🔴 تلمسان و معسكر و جيجل : 07 حالات جديدة

🔴 الوادي و النعامة : 06 حالات جديدة

🔴الولايات التي سجلت خمسة 05 حالات هي : سيدي بلعباس

🔴 الولايات التي سجلت أربعة 04 حالات هي : أدرار

🔴 الولايات التي سجلت حالتين 02 حالات هي : عين الدفلى و سوق اهراس و غليزان

🔴 الولايات التي سجلت حالة واحدة 01 هي : برج بوعريريج