🔴 توزيع عدد إصابات جديدة حسب الولايات الاكثر اصابة

🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية
🔴 وهران : 69 حالة جديدة
🔴 الجزائر العاصمة : 51 حالة جديدة
🔴 قسنطينة : 42 حالة جديدة
🔴 ورقلة و المسيلة : 33 حالة جديدة
🔴 تيبازة : 29 حالة جديدة
🔴 تبسة : 28 حالة جديدة
🔴 تيارت : 24 حالة جديدة
🔴 سطيف : 23 حالة جديدة
🔴 مستغانم : 21 حالة جديدة
🔴 بومرداس : 20 حالة جديدة
🔴 تيزي وزو و عنابة و عين تموشنت : 19 حالة جديدة
🔴 باتنة و تمنراست : 18 حالة جديدة
🔴 المدية : 14 حالة جديدة
🔴 البليدة : 11 حالة جديدة
🔴 بشار : 10 حالات جديدة
🔴 بسكرة : 09 حالات جديدة
🔴 البويرة و أم البواقي : 08 حالات جديدة
🔴 تلمسان و معسكر و جيجل : 07 حالات جديدة
🔴 الوادي و النعامة : 06 حالات جديدة
🔴الولايات التي سجلت خمسة 05 حالات هي : سيدي بلعباس
🔴 الولايات التي سجلت أربعة 04 حالات هي : أدرار
🔴 الولايات التي سجلت حالتين 02 حالات هي : عين الدفلى و سوق اهراس و غليزان
🔴 الولايات التي سجلت حالة واحدة 01 هي : برج بوعريريج
🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية