🔴 بريد الجزائر: مواقيت عمل استثنائية تحسبا لعيد الاضحى

⬅#بريد_الجزائر يعلن عن فتح مكاتب البريد غدا الجمعة

⬅الإجراء يهدف للتعاطي مع التوافد الكبير للزبائن تزامنا مع #عيد_الأضحى

⬅بريد الجزائر: فتح مكاتب البريد من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار يوم الجمعة بالولايات الشمالية

⬅بريد الجزائر: فتح #مكاتب_البريد غدا الجمعة من السابعة صباحا إلى 11 صباحا بولايات الجنوب

⬅بريد الجزائر: الإجراء الاستثنائي يشمل فقط مكاتب البريد التي تشهد إقبالا كبيرا

⬅بريد الجزائر: الإجراء يشمل المكاتب المتواجدة بمراكز الولايات وبمراكز البلديات

⬅بريد الجزائر: تمديد مواقيت عمل كل مكاتب البريد بساعتين يوميا بين أيام 23 و30 جويلية