🔴البروفيسور رياض مهياوي يتحدث للإذاعة سطيف عن الوضع في الولاية

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عن إلياس بن عبيد 393

#جريدة_الوسط#تصريحات 🔴البروفيسور #رياض_مهياوي متحدثا لاذاعة #سطيف

Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Mardi 28 juillet 2020

🔴من غير الممكن فتح المساجد للصلاة هذه الأيام وانتشار الفيروس في أشد قوته حفاظا على أرواح وسلامة المصلين.

🔴الأمر كان مقلقا جدا بولاية سطيف.
🔴عدد الإصابات قد تراجع بالولاية بسبب إجراءات الحجر.
🔴نعول كثيرا على وعي المواطن بسطيف من أجل الانتصار.
🔴إضافة أيام أخرى الحجر بالوطن هدفه حماية المواطن.

🔴رجاء تباعدوا في أيام العيد وعند ذبح الأضاحي لا تجتمعوا و التزموا بتدابير الوقاية والاقنعة الواقية .

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