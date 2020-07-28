🔴البروفيسور رياض مهياوي يتحدث للإذاعة سطيف عن الوضع في الولاية

🔴من غير الممكن فتح المساجد للصلاة هذه الأيام وانتشار الفيروس في أشد قوته حفاظا على أرواح وسلامة المصلين.

🔴الأمر كان مقلقا جدا بولاية سطيف.

🔴عدد الإصابات قد تراجع بالولاية بسبب إجراءات الحجر.

🔴نعول كثيرا على وعي المواطن بسطيف من أجل الانتصار.

🔴إضافة أيام أخرى الحجر بالوطن هدفه حماية المواطن.

🔴رجاء تباعدوا في أيام العيد وعند ذبح الأضاحي لا تجتمعوا و التزموا بتدابير الوقاية والاقنعة الواقية .