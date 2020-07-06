📌ضوابط جديدة منظمة لموسم الحج الإستثنائي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

الأولىالدولي
عن إلياس بن عبيد 0

📌قرارحظر لمس “الكعبة الشريفة” أو الحجر الأسود أو تقبيله خلال الحج هذا العام.
📌فرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر خلال أداء المناسك وصلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.
📌منع دخول الحجاج إلى مشاعر منى ومزدلفة وعرفات دون تصريح بداية من نهايات شهر ذي القعدة إلى يوم 12 ذي الحجة‍.
📌 السماح للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بإكمال الحج ضمن مجموعة خاصة ذات مسار مناسب لحالتهم.
📌منع زيادة عدد الركاب داخل كل حافلة، طوال الانتقالات بين المشاعر المقدسة على 50 بالمائة من إجمالي طاقتها الاستيعابية للحافلة.

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