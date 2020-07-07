📌تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

وزيرة البيئة #نصيرة_بن_حراث..

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 1

📌 تهدف لجمع واقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما تسهر هذه الهيئة كذلك على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم نتائجها.
📌تضم اللجنة كل من أعضاء ممثلين عن الإدارة المركزية للقطاع وكذا المؤسسات والهيئات التابعة له وباحثين تم اختيارهم على أساس الكفاءة العلمية وجمعية علمية ذات طابع وطني.

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