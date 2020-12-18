‪”‬واسيني الأعرج يبرز الفجوة اللغوية مع الجمهور المسرحي في الجزائر

قدم الروائي الجزائري والعالمي واسيني الأعرج مؤخرا ، مداخلة بعنوان ” في نقد الفجوة اللغوية مع الجمهور المسرحي في الجزائر” عن طريق الفيديو-فيزيون، في المسرح الوطني الجزائري والتي تدخل ضمن إشكالية: اللغة والكتابة المسرحية وهذا خلال ندوة “همزة وصل ” ،ولقد اختار صاحب رواية “الأمير ” الحديث عن هذه المسألة بالذات لأهميتها البالغة ، مؤكدا أن هناك فجوة لغوية كبيرة رغم أن المسرح الجزائري يحتاج إلى تعميق أكثر في هذا الأمر.

كل فن وله لغته الخاصة

وحول مسألة اللغة ، قال الأعرج ، أنه يجب أن نؤمن بأن كل فن له لغته الخاصة سواء الفنون السردية أو الفنون التمثيلية أو الفنون التشكيلية وهناك لغة مبطنة التي نجدها في المحكي الذي يحتاج إلى تأويل، أما اللغة الفصيحة المباشرة، فهي اللغة البسيطة التي تصل إلى الجمهور والقراء بسهولة كبيرة، وفي هذا الصدد قدم مثالا بارزا عن الجانب القصصي عموما ليس فقط القصة والرواية فهو يشمل الحكايات الشعبية أيضا، حيث أننا نجد أن الوظيفة اللغوية لها جانب تصويري وجانب بنائي أيضا لكونها هي من تساهم في بناء الشخصية والسرد والتي تؤسس للعلاقة بينها وبين الجمهور من خلال الطبيعة السردية للغة وهي التي تبني القصة المقدمة للقارئ ،وبالتالي لا يمكننا أن نتخيل قصة محكية بدون أن يكون فيه لغة سرد، ولكن هذه اللغة تتلون، حيث نجد هذه اللغة في لغة الرواية تفصيلية تتمادى أكثر في تصوير الشخصيات والوقائع والأحداث، بينما نجد هذه اللغة اختزالية في الفن القصصي وهذا راجع لأن المساحة المعطاة للقصة القصيرة تكاد أن تكون بسيطة ومحدودة، كما أننا نجدها لغة أبسط في الجانب الحكائي والتي تصل للجمهور المستمع وهي موجهة للجمهور العريض بدون سن مثل حكايات الجدات التي تحكى للأطفال والمراهقين وحتى الكبار في سياق كتابة أو تدوين لهذه القصص، كما فعل الكثيرون في الكتابة الجزائرية من خلال تدوينهم للقصص الشعبية ،مثلما فعل الكاتب الجزائري الراحل بلعمري الذي دون كل هذه القصص بلغة عربية بسيطة ومتوسطة ليست لغة معقدة أو صعبة وترجمها أيضا إلى اللغة الفرنسية ليقدمها إلى قارئ فرنكفوني أو قارئ فرنسي‪ .

اللهجة العامية أعطت الروح للمسرح الجزائري

كما أكد ذات المتحدث أن المسرح الجزائري في عمومه مثل باللهجة العامية، حيث انتقلنا من اللغة العربية الفصحى إلى العامية ونريد من خلال المسرح أن نعبر عن الروح الجزائرية وهذا يندرج ضمن سياق المنطق العادي لأنه من حق هذا الشعب والجمهور أن يدخل إلى القاعات من أجل أن يرى مسرحا جزائريا وهذا باللغة التي يفهمها وكان هذا الجمهور كبير سواء في قسنطينة أو في الجزائر العاصمة ونجد أن المسرحيات التي كتبها كل من محي الدين بشطارزي و مسرحية “القراب والصالحين “لولد عبد الرحمن كاكي التي تمت كتابتها باللهجة العامية ولم تكتب باللغة العربية الفصحى، ولقد مثلت كثيرا من طرف فرق وإخراجات متعددة ونجد في هذا المسرح الروح الجزائرية التي كان يبحث عنها الكاتب ،فهو لديه مشكلته والمتمثلة في محدودية انتشاره حيث يقال عنه مسرح عربي ولكنه في الحقيقة هو مسرح يمثل باللهجة العامية، فرغم استهلاك الجزائريين للمسرحيات القادمة من المشرق العربي من مصر وسوريا حيث نفهم أحيانا وفي أحيان أخرى تتسرب منا بعض الكلمات وهذا ما يؤكد أننا في الواقع نبذل جهود مبطنة لكي نفهم المسرحية وما تقوله والتي مثلت باللهجات العربية.

مسرحيات “علولة” نجحت باللغة العربية المهذبة

وفي سياق ذي صلة اعتبر صاحب رواية “نساء كازانوفا “، أن مسرحيات الراحل عبد القادر علولة قد كتبت باللغة العربية المهذبة وتمكنت فعلا من المحافظة على الروح العامية، ولكن في الوقت نفسه أعطت لها قاعدة ممكن أن تفهم بسهولة لكونه كان ينتقي الكلمات وفيها من اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى حيث بدل أن يستعمل كلمة” نافذة” يستعمل “طاقة ” لأنه يعي جيدا أن لهذه الكلمة إيقاع داخلي عند الجمهور الذي يتابع المسرحية،وعليه فهذا الخيار اللهجوي يفقد أيضا جزئية مهمة بالنسبة للمسرح وهي انتشار العربية.

المشارقة مطالبون ببذل جهد ذهني لفهم اللهجة الجزائرية

وفي هذا الصدد دعا واسيني ، المشارقة إلى ضرورة بذل جهد ذهني لمعرفة اللهجة الجزائرية، خصوصا من طرف المتخصصين الذين تخصصوا في الجانب المسرحي رغم أن المسألة اللغوية صعبة، وأيضا لا يمكن أن ننزع للمسرحية روحها فقط باسم اللغة العربية الفصحى حتى تفهم في مصر أو في مكان آخر وعليهم اتباع طريقة علولة الذي اشتغل على اللغة ليست كيانا جاهزا ولكن كيان في إطار التكوين باستمرار وعليه فعندما نكتب مسرحية فنحن أيضا ننجز لغة خاصة بهذه المسرحية أو بالكاتب الذي تعود على هذا النوع من المسرحيات وبالتالي هذا المسرح الذي توجد فيه هذه المشكلة اللغوية التي لم تحل إلى غاية اليوم، حيث أن المسرح الذي جاء بعده هو استمرار للسكاتشات الصغيرة والتي كتبها قسنطيني في وقت لاحق وولد عبد الرحمن كاكي بشكل أمتن وأقوى بهذه اللغة لكي يصل إلى الجمهور مع خسارات تصاحب هذه الخيارات‪.

المسرح الأمازيغي وجد لغته

كما أشاد الأعرج، بالمسرح الأمازيغي ، مع وجود مهرجان أمازيغي يكرم النصوص المسرحية الفائزة ويعطيها القيمة التي تستحق ويكرم من وراء هذا كله جهد مثقف أو مخرج أو منتج أو كاتب مسرحي باللغة الأمازيغية ولكنه يكرم أيضا لغة أهملت لزمن طويل ولم تعطى لها القيمة التي تستحقها ومن الجيد أن يجد هذا المسرح الأمازيغي لغته ومن يستهلكها لكن أيضا هذه اللغة محصورة في زوايا ومناطق لأنها لغة غير متكلم بها في كل المناطق الجزائرية ،

لابد من الاعتماد على الترجمة الكتابية لفهم المسرحيات الجزائرية

وطالب الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية لسنة 2015 ، إلى الاعتماد على الوسائط التقانية والمتمثلة في الترجمة الكتابية للمسرحيات الجزائرية كما هو معمول به في المسرح الفرنسي واليوناني والبلغاري والروسي، فهذا يتيح فهم المسرحية وحقيقة هذا مشكل سواء باللغة الأمازيغية أو اللهجات العامية الجزائرية أو بالنسبة للغات الفصحى سواء كانت العربية أو الفرنسية وهذا يطرح أمامنا مشكل الفجوة اللغوية أي أننا أمام جمهور جزائري يدخل إلى المسرح وهو بحاجة ماسة لفهم المسرحية جيدا لكون العلاقة مع اللغة هي علاقة حيوية لأن المسرحية موجهة لجمهور معين الذي ينتظر أن يجد صداه من خلال هذا العمل المسرحي في أعماقه وليس شيئا مفصولا عنه وعما يريد أن يراه، فهو يريد أن يرى نفسه داخل المسرحية وهذا لا يتحقق إلا من منطلق اللغة ولا يستطيع أن يضحك على المسرحية باللغة العربية الفصحى إلا ساخرا.

حكيم مالك