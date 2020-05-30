ٍمشاريع هامة لربط مناطق الظل بالماء الشروب

تسعى مؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم وأمام الوضعية الحالية التي فرضها الوباء المستجد “الكورونا” إلى تسيير الموارد البشرية الموجودة والإمكانيات المتاحة لضمان الخدمات الهامة في حياة المواطنين إذ يشكل توفير الماء الشروب فيها الأولوية وقد بدى مدير المؤسسة “محمد حابي ” في آخر لقاء جمعه من الأسرة الإعلامية صريحا وهو يشير إلى التحديات العديدة التي تواجه المجهود التنموي الهام الذي يبذل في قطاع الري والموارد المائية تحت إشراف الوزارة الوصية والمديريات الولائية والمؤسسات الفعالة في تسيير الماء الشروب عبر مختلف المشاريع والمنشئات الموجودة وطنيا ويبدو أن تراجع مداخيل المؤسسة بسبب الوضع الحالي الذي فرضه الوباء المستجد والتركيز على معالجة ملف الديوان التي تقع على عاتق البلديات واستغلال الثروة المائية بشكل عقلاني يشكل أهم التحديات الهامة التي تواجه “الجزائرية للمياه بالولاية التي تسعى إلى استكمال أربع مشاريع هامة بقرى ومداشر مستغانم.

م.مرواني

القرى المعنية تتنفس الصعداء…

قال مدير “الجزائرية للمياه ” وحدة ولاية مستغانم “حابي محمد ” أن عمليات الربط بشبكة الماء الشروب بالعشرات من قرى ومداشر ولاية مستغانم تحسنت بشكل واضح خاصة بعد إحصاء مناطق الظل الموجودة بالولاية وأشار مدير المؤسسة إلى اقتناء “23 ألف” عداد بالمناطق الريفية مع الإشارة إلى عملية سابقة سمحت بتزويد 26 دوار بعدادات واعتبر المسؤول الأول عن المؤسسة أن هذه العملية سمحت بنقل تسيير المياه الشروب من البلديات إلى “الجزائرية للمياه ” وهذا تحول هام راهنت عليه المؤسسة منذ سنوات وبادرت من خلاله السلطات المحلية بمستغانم إلى تجسيده في عملية نموذجية وبخصوص المستحقات المالية التي تقع على عاتق المؤسسات والزبائن فقد أشار مدير المؤسسة عن تسجيل مئة وأربعون مليار سنتيم كمستحقات مالية على عاتق البلديات والزبائن على مدار سنتين مشيرا إلى تدابير هامة لإدارة هذا الملف خاصة مع مقاربة المؤسسة الجديدة والرهان على عصرنة الخدمات وتوسيع خارطة المرافق الجوارية وتحسين الخدمات العمومية وتكوين الموارد البشرية إذ أكد ذات المسؤول أن مؤسسة “الجزائرية للمياه ” لا تسير بالمفهوم المعتاد مشاريع تنموية في القطاع بل هي من اختصاص مديرية الري والموارد المائية القطاع الوصي الذي يؤطر مختلف نشاطات مؤسسات القطاع فيما يقع على عاتق المؤسسة ” أعباء أخرى تتصل بطابع التسيير لشبكات التزود بالمياه الشروب لفائدة المجمعات السكنية ومختلف مناطق الولاية عبر البلديات وفي هذا الإطار أشار المسؤول إلى عمليات تنموية في غاية الأهمية تم من خلالها استكمال شطر هام منها ويتعلق الأمر أساسا باقتناء ثلاثة وعشرين ألف عداد وتوزيعها على العشرات من القرى والمداشر على شطرين وقد لاقت هذه العملية استحسان المواطنين خاصة وأنها تزامنت مع إطلاق السلطات العليا تبعا للقاء رئيس الجمهورية بولاة الجمهورية لورشة وطنية كبرى تنموية لإحصاء مناطق الظل التي تملك ضمن تنسيق فعال مع المديرية الوصية المؤسسة بنك معطيات هام عن خارطة القرى والمداشر المعنية بتحسين قدرات التزود لديها بشبكة المياه الشروب وتوفيرها عبر مشاريع تنموية استعجالية.

التغطية بشبكة الماء الشروب في تحسن …

ومن أهم التحديات الهامة التي تواجه مؤسسة “الجزائرية للمياه ” الرفع من نسب التغطية بالشبكة التي تحسنت خلال السنوات العشر الاخيرة بشكل ملحوظ اذ تسير المؤسسة أزيد من مئة وثلاثين دوار بالشبكة الحيوية للمياه الشروب وقد وقفت اللجنة الوزارية التي عانت الولاية مؤخرا وضعية الأداء الموجود عبر مختلف مجالات النشاط لقطاع الري والموارد المائية بما فيها نشاط مؤسسة “الجزائرية للمياه ” بالولاية في حين يبقى التعامل مع وضعية السدود وتراجع منسوب المياه مع شح الأمطار هذا العام من التحديات الأكثر أهمية في نشاطات القطاع وأولوياته وبلغة الأرقام فقد تم ربط قرابة تسع مئة دوار بشكة الماء الصالحة للشرب بولاية مستغانم التي تحصي اثنى وثلاثين بلدية وعشر دوائر كما ان عملية تعميم وضع “العدادات ” متواصلة بقرى بلديات الجهة الشرقية للولاية وهضبة مستغانم والعديد من قرى الولاية التي كان سكانها يتزودون بالماء الشروب من المنابع المائية وبوسائل تقليدية كما أن نقل عملية تسيير “المياه الشروب ” من البلديات إلى “الجزائرية للمياه ” قد سمح بإعادة النظر في طرق تسيير المياه والثروة المائية الموجودة التي كانت توزع بشكل التجزئة غير أن نقل التسيير الفني والمالي لهذا الجانب إلى المؤسسة سمح بتقليص ديون البلديات على مؤسسة “الجزائرية للمياه ” وبإعطاء تصور جديد للقطاع في تزويد القرى والمداشر بالمياه الشروب وتأطير العملية بأبعادها التنموية والتقنية إذ أن نقل التسيير الخاص بالماء الشروب إلى المؤسسة بعد أن كان من اختصاص البلديات نتائجه سترى في المنظور القريب حسب تأكيدات مدير المؤسسة الذي أشار إلى أن المواطنين بالقرى المعنية بالتسيير أبدوا ارتياحهم الواسع لهذه العملية الهامة التي انفردت بها مستغانم.

معالجة ملف الديون ضمن الأولويات

على مستوى “الجزائرية للمياه ” وحدة مستغانم ” تعمل المؤسسة على تفعيل مخطط عمل في هذا لإدارة ملف “المستحقات التي تقع على عاتق الزبائن والإدارات والمؤسسات خاصة البلديات بارادة عميقة ورؤية تستشرف المنشود إذ أننا تسجل المؤسسة أرقاما معتبرة كديون على البلديات والمؤسسات وقد أشار “محمد حابي ” مدير الجزائرية للمياه بمستغانم إلى اعتماد تطبيق الكتروني يسمح للمواطنين وحتى القائمين على مؤسسات الدولة العمومية والخاصة تسوية وضعيتهم اتجاه المؤسسة ودفع المستحقات المالية التي تخص التزود بالماء الشروب مشيرا إلى الوباء المستجد “الكورونا ” فرض اتجاه الوصاية والمؤسسات المعنية إلى اعتماد نظام الخدمة عن بعد بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام كما أن تراجع مداخيل المؤسسة اثر عليه مشكل الديون التي تراكمت وترى المؤسسة أن تعالج هذا الملف بالتدابير العملية الأكثر استقطابا للمواطن خاصة مع الأوضاع الراهنة التي فرضها الوباء الفتاك الذي غري إيقاع نشاط المؤسسات وسبب متاعب لا يمكن إغفالها على حد تعبير العديد من المسؤولين .

برنامج عمل مكيف لموسم الاصطياف

هذا وتحضر مؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم هذه الأيام لبرنامج عمل يخص موسم الاصطياف الذي أكد بخصوصه مدير المؤسسة بان موسم تكثر فيه عمليات استهلاك المياه الشروب من قبل مختلف المؤسسات وحتى التزود لدى الساكنة وقال المسؤول ” أنه في حال استمرار الوضعية الخاصة بالوباء الخطير فان التدابير التي سيتم اتخاذها ستكون مكيفة مع المستجدات والتطورات الخطيرة إذ تم اقتناء ثلاث الآلاف كمامة لفائدة العمال الذين يقع على عاتق عمليات هامة خلال موسم الاصطياف خاصة وهي التدخل لمعالجة النقاط السوداء والمساهمة في تحسين عمليات الربط بالماء الشروب خلال فصل الصيف الذي يحتاج لتسيير خاص للمياه تفاديا لأي تذبذبات أو انقطاعات طالما اشتكى منها المواطنون هذا وتبقى مشاريع الربط بشكة الماء الشروب لحد الآن تنتظر التدابير التي يمكن تجسيدها مع حلول موسم الاصطياف في توجه لدى السلطات المحلية بمستغانم يقضي حسب ما تؤكده مصادر مطلعة ل”الوسط ” إلى بعث العشرات من المشاريع التنموية القطاعية التي توقفت بسبب “فيروس الكورونا ” منها مشاريع “ترمواي مستغانم ” ومشاريع “سكنات عدل ” التي لم تتحرك بها الأشغال كثيرا منذ ظهور الوباء المستجد وتسعى من جهتها مؤسسة الجزائرية للمياه الى توفير أكبر قدر من التدابير الوقائية لعمالها خلال فصل الصيف من اقتناء المعقمات والكمامات وتنظيم نشاط افواج التدخل التقنية.