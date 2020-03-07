يوم للاحتفال وآخر للمرأة

بقلم: احسن خلاص

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يعد الثامن من مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة، أحد البوابات الثلاث التي تدخل منها الجزائر إلى العالم وتثبت من خلالها أنها جزء منه إلى جانب الفاتح من جانفي وهو يوم رأس السنة الميلادية والفاتح من ماي وهو اليوم العالمي للعمال. وخلافا لعيد رأس السنة الذي يقوم بشأن الاحتفال به الجدل إلا أن الانخراط في الاحتفال باليومين الآخرين ظل يطرح إشكالات أخرى.

لقد أدخلت الجزائر، البلد التقدمي الاشتراكي الجديد على الساحة الدولية، الثامن من مارس ضمن رزنامة احتفالاتها الرسمية منذ بداية استقلالها من منطلق أن هذا اليوم يحيل تاريخيا إلى نضالات المنظمات النسوية التابعة للأحزاب الشيوعية ضد الاستغلال الرأسمالي الإمبريالي للإنسان تماما مثل ما هو حال اليوم العالمي للشبيبة المناهضة للامبريالية الذي يصادف يوم 24 أفريل من كل عام وهو الاحتفال الذي زال مع سقوط المعسكر الاشتراكي وبقي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قائما ليشكل وقودا للخطاب السياسي، إذ لا اختلاف في الاحتفال به بين التيارات السياسية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو كانت محافظة أو ليبرالية ومن معارضة أو سلطة وإن كان كل طرف له طقوسه الاحتفالية.

لا يزال الثامن من مارس يوما احتفاليا أفقيا يشمل جميع القطاعات بما فيها قطاع الشؤون الدينية الذي يجند أئمته وكوادره لإحيائه من أعالي منابر خطب الجمعة والدروس المسجدية التي كانت دائما تذكر التيار اليساري، صاحب هذه “البدعة الاحتفالية” بأن الإسلام قد كرم المرأة وأعطى لها حقوقها قبل ظهور تلك النضالات التي افتكت بها المرأة الغربية تلك الحقوق ويسهب الأئمة في ذكر أمثلة عن الصحابيات ونساء من التاريخ الإسلامي منطلقين من آيات قرآنية وأحاديث نبوية يستدلون بها على المساواة التي رسخها الإسلام بين الذكر والأنثى في التكاليف والعبادات وأعباء الحياة وكيف منحها حق التملك والسعي وغيرها، فالمسلمون أحق بالاحتفال بهذه المكاسب قبل غيرهم من المنظور الديني الذي تروج له المؤسسات الرسمية ولا تتفق معه بالضرورة التيارات الدينية النشطة على الهامش ولاسيما التيار السلفي.

تجد الحديث عن المرأة في الثامن من مارس في كل مكان، ندوات فكرية هنا ومهرجانات سياسية هناك، ورود تمنح وتهاني توزع في كل مكان في جو فلكلوري تزدحم به منابر شتى منها منبر السلطة إذ يحضر الاحتفالات رئيس الدولة بنفسه أو يوجه رسالة إلى النساء الجزائريات يذكرهن بالمكاسب التي حققها النظام للمرأة الجزائرية منذ الاستقلال تثمينا لمكانتها ودورها التاريخي في حرب التحرير إلى جانب الرجل ثم دورها في عملية البناء والتنمية وكيف أن الدولة لم تبخل بجهودها التشريعية والسياسية الجريئة من أجل الدفع بالمرأة الجزائرية قدما نحو تبوئ مكانتها المستحقة إلى جانب الرجل وضمان رقيها وتحررها بالرغم من المقاومة التي تجدها لدى الذهنيات التقليدية البائدة والمتحجرة التي تجدها لدى الأسر الجزائرية لاسيما في المناطق الريفية التي لم تقبل بمسايرة سياسة الدولة في سبيل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والمدنية لاسيما حق العمل والسكن والتملك والاستقلال والترشح والانتخاب وحق تولي المناصب السامية للدولة وكيف أن الدولة اعتمدت نظام الكوطة ومبدأ المناصفة في المجالس المنتخبة لتصون هذا الحق من إجحاف الأحزاب السياسية.

وأنت تخرج من خطاب السلطة الممجد للإنجازات والمثمن للمكتسبات يصادفك خطاب للمعارضة لا يعتبر تلك الإنجازات شيئا يستحق الذكر أمام سقف أعلى من التوقعات والوعود تجاه المرأة، وغالبا ما يعتبر الثامن من مارس مناسبة للتيار العلماني الديمقراطي المعارض لينهال على السلطة القائمة وحلفائها من الإسلاميين بتهمة إذلال المرأة واحتقارها والانتقاص من مواطنتها بقانون أسرة تقليدي وبالي مستمد من الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يتجه العالم كله نحو محو الفوارق كلها بين الرجل والمرأة، ويدرج هذا التيار النضالات النسوية ضمن النضالات الديمقراطية التي تسعى إلى التخلص من رواسب الماضي والذهاب إلى إرساء دولة مدنية لا فرق فيها بين المواطنين في العرق والجنس والعقيدة ويرى هذا التيار في خطاباته أنه ما لم تتحقق هذه الخطوة فإن الجزائر لن تخرج من دائرة البلدان المتخلفة.

وضمن الزخم الذي تخلقه الرغبة في التعبئة العامة يأخذ الجانب الفلكلوري نصيبه بإقامة الحفلات الموسيقية مثل تلك التي يقيمها الشاب يزيد كل عام وبغزو نسوي للشوارع والساحات تتيحه التسهيلات التي توفرها وسائل النقل العمومية والخاصة.

وفي الضفة الأخرى يجند الإسلاميون نساءهم في ندوات أغلبها لاستنكار الانحلال الذي يظهره المجتمع وهو يحتفل بهذا اليوم العالمي الذي لا يمت لتراثنا الإسلامي بصلة غير أنهم يشيدون بالمكانة التي تحتلها المرأة في دواليب الأحزاب والجمعيات ونشاطها الدعوي والسياسي وكيف أن هذا التيار أخذ يتجاوز الأطر التقليدية المحافظة بتدرج وذكاء وكيف أن هذا التيار مكن لنسائه من الولوج إلى مراتب مرموقة في المجالس المنتخبة وفي التنظيمات المجتمعية.

لقد أدخلت المرأة بهذا الاحتفال الجزائريين كلهم وبكل أطيافهم ومشاربهم، وكل بطريقته وأسلوبه، في البعد العالمي التقدمي مع أن المرأة لا تزال تثير الجدل في ظل مسار جزائري تحرري يقوده الحراك الشعبي نحو المزيد من النقاش الهادئ والجريئ الذي يطرح القضايا الوطنية كلها وبمشاركة الجميع دون إقصاء.