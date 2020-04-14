يوم العلم أو التسابق حول ريع الرموز

بقلم: احسن خلاص

بحثنا في مقال سابق عن مكانة الأعياد والذكريات الوطنية وكيف كانت وظلت أدوات ضبط لدى الدولة للتوازنات الثقافية والطبقية في المجتمع ومحطات لتسيير الاختلافات الفكرية والسياسية داخل منظومة الحكم المتشعبة والمعقدة المبنية على توزيع الريوع المادية والرمزية. وفي هذا المقام نحاول أن نستدل على ما قلنا ولا نتركه في دائرة التخمين.

وبما أننا على أبواب إحياء تاريخ 16 أفريل الذي اتخذته السلطة عام 1976 يوما رسميا للعلم فإننا ننطلق في تبيان خلفيات هذا الاختيار على سبيل المثال لا الحصر وبالنظر إلى كون الاحتفال به يتزامن مع هذه الأيام، إذ تكاد خلفية صاحب القرار بشأن إحياء المناسبات تتشابه بينها في خلفياتها وحساباتها السياسية.

دأب ما بقي من الرعيل الأول من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ بداية السبعينات من القرن الماضي على إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمعية ورئيسها الأول عبد الحميد بن باديس في 16 أفريل من عام 1940، وكانت تعتبر ذلك سانحة للتعبير عن الوفاء لمنهج الجمعية ورئيسها الأول والثاني بالرغم من أنها خرجت من سنوات حكم بن بله وهي منهكة ومشتتة بعد أن وضع رئيسها محمد البشير الإبراهيمي رهن الإقامة الجبرية وتعرض أعضاؤها للرقابة على نشاطهم لاسيما بعد حل جمعية القيم على إثر موقفها من إعدام سيد قطب في مصر.

غير أن عهد بومدين شهد انتعاشا محتشما لنشاط جمعية العلماء لاسيما وأن أفرادا من الجيل الثاني الذين كانوا تلاميذ عند الرعيل الأول وجدوا أنفسهم يحتلون مواقع هامة في وزارات التربية والثقافة والشؤون الدينية على غرار عبد الرحمن شيبان وأحمد حماني وعلي الشنتير وغيرهم وقد انضم إليهم مولود قاسم وإطارات أخرى جمعهم هدف واحد هو الدفاع عن البعد العربي الإسلامي النخبوي أمام زحف التيار اليساري والفرنكفوني على دواليب الدولة وقد أتاحت لهم سلطة بومدين الفرصة في ظل التوازنات التي كانت تقيمها من أجل الإبقاء على سيطرتها، بين التيارات التي انطلقت في صراعات البقاء منذ بدء الاستقلال.

كانت المؤسسات التربوية والتعليمية والمساجد ودور الثقافة الحلبة المناسبة لتلك الصراعات أمام استيلاء شبه تام للتيار اليساري والفرنكفوني على الشركات الوطنية الناشئة وهيمنة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة على الإدارات المركزية والمحلية. وقد تمكنت النخب المعربة الجديدة من بسط سيطرتها على بعض المواقع منها وزارة التربية وقد مكنها ذلك من استصدار أمرية 1976 المؤسسة للمدرسة الأساسية حيث اختاروا لها تاريخ 16 أفريل ليوقع الرئيس بومدين عليها وهو التاريخ الذي اتخذ رسميا يوما للعلم.

ولم يكن إنشاء يوم للعلم بدعة جزائرية بل جاء كتقليد لما عملت به بلدان عربية كمصر التي عينت مناسبة في السنة سمتها يوم العلم تكرم فيها “العلماء” من شتى التخصصات. وبإرساء “العلماء” هذه المناسبة فازوا بمساحة رمزية هامة في ساحة المعركة ضد التيارات الأخرى قبل أن ينقلب وزير التربية مصطفى الأشرف سنة بعد ذلك على تلك الإنجازات ويعيد النظر في كثير من “المكاسب” التي ظن أهلها أنها تحققت إلى غير رجعة.

وبالنظر إلى أهمية معركة التعليم في تكوين الوعي وإعداد وتوجيه الأجيال وفق أنماط تفكير معينة فإن المدرسة لم تصل يوما إلى تبوء مكانتها كمدرسة وطنية جمهورية محايدة ومتفتحة على جميع الأفكار واللغات بل كانت محل تجاذبات وحلبة للصراع حول الهيمنة السياسية والإيديولوجية وهذا الصراع لا يزال قائما إلى اليوم.

وقد كانت هذه الصراعات وظلت في الأساس لغوية إذ لم تكن اللغة في ذهن المتصارعين مجرد أداة تبليغ بالنظر إلى ما يحمل محتواها والآداب والأفكار التي تنتج بها من شحنات هامة لحسم الصراع. فجمعية العلماء التي كانت وراء إنشاء يوم العلم كانت قد خاضت صراعات عديدة قبل الثورة التحريرية وأثناءها وبعدها. وإن لم تناد بالاستقلال السياسي إلا أنها كانت حريصة على أن يراعي اندماج الجزائريين في الدولة الاستعمارية خصوصيات هوية المجتمع العربية والإسلامية مقابل الاندماج السياسي والثقافي معا الذي طالب به تيار فرحات عباس.

لم يكن صراع النخب التي تكونت في جوامع القاهرة وتونس والمدينة المنورة مع الاحتلال بقدر ما كان عبارة عن حرب مواقع مع النخب التي تكونت في المدارس الفرنسية، سواء منها تلك التي اختارت طريق الاندماج أو التي اختارت نزعة الاستقلال السياسي. ولم تكن مواثيق الثورة التحريرية تعير لهذا الصراع الثقافي اللغوي أهمية حيث كانت جبهة وجيش التحرير الوطني تصدر جميع مواثيقها باللغة الفرنسية بما فيها بيان أول نوفمبر.

وفي إحدى مقالاته كتب الوزير الأسبق للتربية علي بن محمد متأسفا من أن بيان أول نوفمبر والمواثيق التي تبعته كوثيقة الصومام وغيرها لم تشر إلى أن الصراع مع المستعمر الفرنسي إنما هو صراع ثقافي بالدرجة الأولى وهو المتهم بسلخ هوية المجتمع وثقافته ومحاربة اللغة العربية لولا مقاومة المجتمع عن طريق مدارس جمعية العلماء والمدارس الحرة لحزب الشعب، واستخلص كاتب المقال مفارقة غريبة من إحدى فقرات بيان أول نوفمبر التي تحدثت عن التزام مفجري الثورة بحفظ المصالح الثقافية والاقتصادية الأوروبية المكتسبة بنزاهة في أرضية أي مفاوضات مع الدولة المستعمرة.

ومن هنا لم تكن معركة جبهة التحرير الوطني مع فرنسا ذات بعد ثقافي بالدرجة الأولى وإن كان لها بعض الجوانب الدينية الرمزية كاستعمال عبارة “الله أكبر” أو وصف الثوار بالمجاهدين وإصدار صحيفة تحمل اسم المجاهد. ويفسر ذلك أن أغلب كوادر الثورة وقادتها تكونوا بالفرنسية ولم تكن إلا قلة قليلة ممن يحملون الثقافة العربية لغة وفكرا بالنظر إلى تخلف “جمعية العلماء” عن الانخراط في حرب التحرير إلى غاية 15 جانفي 1956 التاريخ الذي أصدرت فيه بيان الانضمام الرسمي الذي جاء فيه: “لا يمكن أن تحل القضية الجزائرية بشكل نهائي وسلمي إلا بالاعتراف جديا دون لف ودوران بالوجود الحر للأمة الجزائرية وشخصيتها المتميزة وحكومتها الوطنية ومجلسها التشريعي السيد وهذا في ظل احترام الجميع والحفاظ على حقوق كل طرف” ونلاحظ في البيان أنه لا يبتعد كثيرا عن بيان أول نوفمبر في الحديث عن حفظ المصالح الفرنسية.

لم يكن انضمام جمعية العلماء المسلمين إلى الثورة التحريرية محل ترحاب الجميع فقد أثار جدلا بين قادتها وحفيظة ضد رمضان عبان الذي كان وراء ذلك، من منطلق أنها لم تكن ضمن الصفوف الأولى بل إن هناك من نسب لها بيانا اعتبرت فيه تفجير الثورة التحريرية في أول نوفمبر “أعمالا تخريبية”. ولم يخف كل من بوضياف وبن بله وخيضر وأيت احمد يوما مناهضتهم لجمعية العلماء وقد شن عليها بن بله وخيضر حربا ضروسا بعد الاستقلال كما ظل بوضياف وأيت احمد يبرزان الخلافات مع الجمعية التي لم تكن خلافات سياسية بل تجاوزت ذلك عند ايت احمد إلى خلفيات تاريخية بالنظر إلى الحرب التي شنتها الجمعية على الزوايا والطرق الصوفية قبل الثورة التحريرية.

هكذا خاضت جمعية العلماء قبل أن تتمكن من تثبيت يوم العلم نوعين من الصراع أحدهما مع التيار الاندماجي المفرنس والثاني مع جانب هام من كوادر الحركة الوطنية والثورة التحريرية وهو ما أورثها بعد الاستقلال وضع الذي كان يبحث عن مكانته تحت الشمس، وكانت المدرسة الجزائرية المجال المفضل بامتياز للقيام بمعركتها لأخذ مكانتها في الخارطة السياسية الوطنية في ظل هيمنة حكم الحزب الواحد وقد حققت إنجازا هاما باتخاذ يوم وفاة رائدها عبد الحميد بن باديس يوما للعلم بالرغم من الانتقادات الشكلية التي وجهت لاختيار هذا اليوم من قبل اتجاه داخل التيار المعرب ذاته يرى أنه كان من الأفضل اختيار تاريخ ولادته أو تاريخ 5 ماي الذي تأسست فيه جمعية العلماء المسلمين عام 1931.

لم يكن اختيار المناسبات الوطنية والدينية والعالمية دوما ضمن نظرة وطنية شاملة فكثيرا ما يكون خاضعا لحسابات سياسية ولمقتضيات الحفاظ على التوازنات الثقافية والسياسية في المجتمع قصد الإبقاء على هيمنة السلطة المركزية فإذا كان من حق التيار اليساري أن يستفيد من 24 أفريل كيوم وطني لإنشاء نقابة العمال وتأميم المحروقات فمن حق التيار العروبي الإسلامي أن يكون له نصيب من أيام الجزائر التي وزعت كما توزع قطع الأراضي على المستفيدين والمحظوظين ضمن نظام ريعي لم يشذ عن طبيعته التوزيعية حتى في الرموز.