يوم الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الامازيغية

سيكون يوم الأحد المقبل المصادف لـ12 جانفي ” يناير” 2020 المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وأوضح بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ان هذا الإجراء يشمل أيضا كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة, حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان مشترك

وأكد أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

يأتي هذا الإجراء حسب ما أفاد به وكالة الأنباء الجزائرية “طبقا لأحكام القانون رقم 278/63 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد الوطنية المعدل والمتمم،.