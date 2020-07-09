يوسف عطال يؤكد بقاءه في نيس الموسم المقبل

ج.ن

قطع المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، الشك باليقين بشأن مستقبله مع فريقه الحالي، من خلال تأكيده في تصريحات صحفية عن مواصلته لمسيرته الإحترافية مع نادي نيس الفرنسي رغم العروض التي تهاطلت عليه في الفترة الأخيرة .

لاعب نادي بارادو السابق أكد بأنه لا يفكر بالرحيل في الوقت الراهن و أن بقاءه في النادي شبه مؤكد، لاعب نيس أغلق كل الأبواب حول إمكانية رحيله نحو الأندية الكبيرة التي طالبت خدماته.

ويعد الدولي الجزائري من أبرز المطلوبين في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تتسابق عديد الأندية الأوروبية على ضمه الى صفوفها الموسم القادم. ابن مدينة بوغني، الذي قدم عروضا قوية هذا الموسم قبل إصابته والموسم الذي قبله مع نادي نيس في “الليغ 1″، هذا ما جذب الأضواء إليه وتحول إلى هدف بالنسبة لفرق كبيرة على غرار الإنتر وميلان وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

ويملك عطال في سجله الدولي 18 مباراة مع المنتخب الوطني، بدأت في جوان من عام 2017، سجل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في تتويج المنتخب الوطني بكأس إفريقيا في 2019 في مصر.