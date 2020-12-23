يوسف تسة يناشد الحكومة للترخيص بعودة النقل بين الولايات

دعا المدير العام لشركة استغلال محطات النقل البري، الحكومة، إلى التصريح بعودة النقل الجماعي ما بين الولايات.

ويأتي ذلك، للقضاء على النقل الموازي والناقلين غير الشرعيين.

وكشف ذات المسؤول، عن تسجيل انخفاض في رقم أعمال الشركة بنسبة 75بالمائة بسبب الجائحة.

مضيفا إن رقم أعمال الشركة، انخفضت من 2,53 مليار إلى 1,67 مليار.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن المؤسسة، استمرت في ضمان رواتب عمالها المقدر عددهم بأكثر من 2000 عامل عبر مختلف المحطات البرية.

وحول مشاريع الشركة، كشف المدير العام، إنه قد تم الإنتهاء من أشغال محطة غرداية بنسبة 96 بالمائة.

وبخصوص محطات إليزي ومعسكر، فلا تزال الأشغال جارية وسيتم تسليمها في أقرب الآجال.

وكشف يوسف تسة، عن تزويد محطات سوغرال ببوابات إلكترونية لتسهيل عملية مرور المسافرين.

بالإضافة إلى رقمنة عمليات بيع التذاكر عن طريق القيام بعمليات بيع التذاكر الكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه سيتم تفعيل التعاملات إلكترونيا بداية من 2021.

وكشف المسؤول، عن إمكانية استحداث بطاقات تعبئة لدفع تذاكر الرحلات.

وبخصوص الجانب الصحي، قال يوسف تسة، إنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالنظافة على مستوى المحطات.

بالإضافة إلى إمكانية تخصيص فنادق للراحة لفائدة السائقين والمسافرين المتأخرين عن رحلاتهم، وهو قيد الدراسة.