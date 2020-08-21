يوسف بلايلي يتخلف عن العودة إلى السعودية.. وأهلي جدة يتوعده

ج.ن

تخلف اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق الأهلي السعودي عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، على طائرة خاصة كانت ستنقله من الجزائر رفقة أحد لاعبي الشباب وإداري من نادي الوشم حسبما أعلنه اليوم الأربعاء النادي الناشط في بطولة القسم الممتاز لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وأشار الأهلي في بيان صحفي نشره، الأربعاء، أن اللاعب تخلف عن موعد الرحلة، رغم الحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الإدارة الأهلاوية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الفريق الغربي، لمواجهة الهلال، غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من البطولة السعودية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وفي أفريل الماضي، هدد يوسف بلايلي بفسخ عقده مع النادي الأهلي السعودي حال عدم استلامه لرواتبه المتأخرة وذلك في ظل توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذكرت تقارير إعلامية سعودية بأن بلايلي قد تقدم بخطاب رسمي لإدارة الأهلي يفيد خلاله برغبته في فسخ عقده نظرا لعدم استلام مرتباته الشهرية، ولكن الأزمة كانت قد انتهت سريعا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن بلايلي يثير اهتمام عدد من الأندية الخليجية والأوروبية مثل غالطة سراي التركي الذي يريد تدعيم هجومه بضم اللاعب الجزائري المميز، وتتجه نية بلايلي للاحتراف في أوروبا مجددا حيث سبق له اللعب في أنجيه الفرنسي الذي وقع معه في سبتمبر من عام 2017، بعد انتهاء فترة عقوبته الدولية، غير أن تلك التجربة قد كللت بالفشل ما جعله يعود مجددا إلى الدوري التونسي، الامر الذي جعل بلايلي يحتفظ بطموح إثبات جدارته في أوروبا.